ORF-III-Wochenhighlights: „Day of Rock“ zu Mariä Himmelfahrt; Elīna Garanča als „Carmen“ live von den Kasematten Graz

Außerdem u. a. „Der Nussknacker“ anlässlich 110 Jahre Salzburger Marionettentheater – von 14. bis 20. August 2023

Wien (OTS) - „ORF-III-Sommer-Montag“: Mit Michael Niavarani, „Alltagsgeschichten“ und neuer Ausgabe der „Sommer(nach)gespräche“

Am 14. August 2023 präsentiert der „ORF-III-Sommer-Montag“ zunächst „Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzten 55 Jahren“ (20.15 Uhr) mit Publikumsliebling Michael Niavarani. Danach sehen sich zwei Filme von Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“ zunächst in „Wien – Am Gürtel“ (21.00 Uhr) und danach in der „Markthalle Wien-Mitte“ (21.45 Uhr) um. Ab 22.30 Uhr folgt – anschließend an das „Sommergespräch“ in ORF 2 mit Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler (Die Grünen) – eine neue Ausgabe des ORF-III-Erfolgsformats „Sommer(nach)gespräche“: ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher begrüßt dazu Rudolf Anschober (ehem. Gesundheitsminister, Die Grünen), Christoph Badelt (Präsident Fiskalrat), Katharina Mittelstaedt (Der Standard) und Caroline Athanasiadis (Kabarettistin) im Studio. Die Politikreihe „Der Professor und der Wolf“ beleuchtet schließlich „Das Parlament“ (23.20 Uhr) sowie „Parteien & Wahlen“ (23.45 Uhr).

„Day of Rock“ in ORF III

Traditionell zu Mariä Himmelfahrt feiert ORF III auch heuer am 15. August wieder den „Day of Rock“. So steht der ORF-III-Dienstag ganz im Zeichen herausragender Rock-Größen mit Konzerten von u. a. Simply Red (11.00 Uhr), a-ha (11.55 Uhr), David Bowie (13.05 Uhr), Rod Stewart (16.20 Uhr), Bruce Springsteen (17.35 Uhr), Queen (19.10 Uhr) u. v. m. Anlässlich des 80. Geburtstags von Mick Jagger und Keith Richards ist der Hauptabend den Rolling Stones gewidmet. 2016 schrieb die Kultband mit ihrem Konzert in Havanna Musikgeschichte. Der politische Hintergrund macht aus „Havana Moon“ (20.15 Uhr) mehr als einen von vielen Konzertfilmen. Anschließend beleuchtet ORF III in einer Dokumentation „Das Phänomen Rolling Stones“ (21.20 Uhr). Zum Abschluss würdigt der „Day of Rock“ die in diesem Jahr verstorbene Rockikone Tina Turner: Der Film „Rockqueen. Mutter. Kämpferin.“ (22.25 Uhr) zeichnet ihre bewegte Lebensgeschichte mit allen Höhen und Tiefen nach, gefolgt vom Konzerthighlight „50th Anniversary Tour:

Live from Arnhem“ (23.10 Uhr).

Doku-Highlights in u. a. „Heimat Österreich“ und „zeit.geschichte“

Am Mittwoch, dem 16. August, verbringt „Heimat Österreich“ einen „Sommer auf der Augstwiesalm“ (20.15 Uhr), in „Landleben“ geht es quer „Durchs Voralpenland“ (21.05 Uhr). Abschließend führt „Land der Berge“ (21.55 Uhr) auf den Dachstein, den „Berg der Berge im Salzkammergut“. Am Samstag, dem 19. August, zeigt die Programmleiste „zeit.geschichte“ die neue fünfteilige Dokureihe „Schauplätze des Zweiten Weltkriegs“: „Midway“ (20.15 Uhr), „Monte Cassino“ (21.15 Uhr), „D-Day, Omaha“ (22.05 Uhr), „Iwo Jima“ (22.55 Uhr) und „Berlin“ (23.00 Uhr).

ORF III gratuliert Karl Markovics zum 60. Geburtstag

Anlässlich des 60. Geburtstags von Schauspieler und Regisseur Karl Markovics (29. August) präsentiert ORF III am Samstag, dem 19. August, sowie in der darauffolgenden Woche am Samstag, dem 26. August, zwei Schwerpunkttage mit Serien- und Filmproduktionen des Jubilars. Den Auftakt machen am Samstag sieben Folgen der Krimiserie „Stockinger“ (12.10 Uhr bis 18.00 Uhr).

„Der Nussknacker“ vom Salzburger Marionettentheater, Elīna Garanča als „Carmen“ aus Graz

Am Sonntag, dem 20. August, steht anlässlich des 110-Jahr-Jubiläums eine Produktion des Salzburger Marionettentheaters auf dem Spielplan:

„Erlebnis Bühne Matinee“ präsentiert Pjotr Iljitsch Tschaikowskis zauberhaften Ballettklassiker „Der Nussknacker“. Die ursprüngliche Inszenierung des berühmten Werks durch Claus Gmeiner (1978) wurde nach jahrzehntelangem Erfolg 2017 von Philippe Brunner, Michaela Obermayr und Johannes Stepanek neu interpretiert. Im Hauptabend meldet sich „Erlebnis Bühne“ mit der live-zeitversetzten Übertragung „Von den Kasematten Graz – Elīna Garanča ist ,Carmen‘“ (20.15 Uhr):

In dieser hochkarätig besetzten halb-szenischen Fassung der weltberühmten Oper von Georges Bizet sind an der Seite der Star-Mezzosopranistin in der Titelpartie weiters Ramón Vargas als Don José, Erwin Schrott als Escamillo und der Grazer Publikumsliebling Tetiana Miyus als Micaela auf der Bühne zu erleben. Die musikalische Leitung übernimmt der Berliner Marcus Merkel.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

