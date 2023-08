Conference-League-Quali Legia Warschau – Austria Wien und Rapid Wien – Debrecen VSC live im ORF

Am 10. August ab 18.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Langer Fußballabend in ORF 1: In der dritten Runde der Qualifikation für die Conference League trifft Austria Wien zunächst auswärts auf Legia Warschau, anschließend kämpft Rapid Wien vor heimischem Publikum gegen Debrecen VSC um den Aufstieg in die Play-offs. ORF 1 überträgt das Spiel der Violetten am Donnerstag, dem 10. August 2023, um 18.45 Uhr live, Oliver Polzer kommentiert, die Analyse steuern Christian Diendorfer, Herbert Prohaska und Helge Payer bei. Das Heimspiel der Grün-Weißen überträgt ORF 1 ab 20.55 Uhr live, Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich sind die Kommentatoren, das Analyse-Team bleibt für dieses Spiel unverändert.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

