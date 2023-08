FP-Mahdalik/Seidl fordern Absage des 135 Mio. Euro-Grabes 18er-Verlängerung

Wien (OTS) - „SPÖ-Finanzstadtrat Hanke hat es 2022 geschafft, ein Rekordminus von 4,9 Milliarden Euro einzufahren. Insgesamt weist Wien damit ein negatives Vermögen von über 21 Milliarden Euro auf. Die verkehrstechnisch völlig überflüssige Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 über die Meiereistraße zum Praterstadion ist laut Hanke mit 87 Mio. Euro veranschlagt, wird den Wiener Steuerzahlern mit dem SPÖ-Faktor 1,5 also etwa 130 Mio. Euro kosten. Das wird sich wohl für die üblichen Unternehmen mit SPÖ-Nähe und schlußendlich auch die Genossen im Rathaus auf die eine oder andere Art auszahlen, das mutmaßt jeder gelernte Wiener“, meinen FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und der Leopoldstädter FPÖ-Obmann LAbg. Wolfgang Seidl.



Unter die Räder des 18er kommen dann unter anderem über 850 Kleingärtner auf der ‚Wasserwiese‘, denen die meisten der ohnehin viel zu wenigen Parkplätze auf der Meiereistraße geraubt werden. Die zahlreichen betagten Pächtern der weitläufigen Anlage werden dann teils kilometerlange Wege nach dem Einkauf zurücklegen müssen. Dabei könnte die bestens funktionierende Buslinie 77A die verkehrstechnische Erschließung des Bereiches so wie bisher wahrnehmen, nur gibt es bei dieser Variante halt für gewisse Herrschaften weniger bis nix zu verdienen. Das scheint der wahre Hintergrund dieser SPÖ-Steuergeldumleitung mit freundlicher Unterstützung der rosaroten „Sektion ohne Meinung“ zu sein. „Die FPÖ unterstützt daher die laufende Petition (https://petitionen.wien.gv.at/petition/online/PetitionDetail.aspx?PetID=314d736d720c4f4b8dad1f231bcba1a8) und wird auch im Gemeinderat gegen das 130 Mio. Euro-Grab mobil machen“, kündigen Mahdalik und Seidl an. (Schluss)ku/ve/rt



