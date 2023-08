Doppelte Spannung bei neuem Krimi-Zweiteiler der internationalen ORF-Eventproduktion „Vienna Blood“

Umut Dağ schickt Matthew Beard und Juergen Maurer in der vierten Staffel auf die Jagd nach „Mephisto“

Wien (OTS) - Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Neun Filme und drei Staffeln lang sorgte die internationale ORF-Eventproduktion in Österreich und über die Grenzen hinaus für Top-Quoten. Hochspannung garantiert ist auch bei den Dreharbeiten zum historischen Krimi-Zweiteiler der vierten Staffel, in denen Regisseur Umut Dağ erneut „Vienna Blood“ fließen lässt. „Und Action!“ hieß es am Mittwoch, dem 2. August 2023, als die erste Klappe für Matthew Beards und Juergen Maurers zweiteilige Suche nach „Mephisto“ fiel. Basierend auf den Motiven von Frank Tallis‘ Roman „Teuflischer Walzer“ aus der „Liebermann“-Reihe lässt sich das ungleiche Ermittlerduo im Wien der Jahrhundertwende auf ein tödliches Spiel ein.

Für die beiden 90-Minüter stehen neben Matthew Beard und Juergen Maurer in weiteren Rollen auch wieder u. a. Josef Ellers, Luise von Finckh, Charlene McKenna, Conleth Hill, Amelia Bullmore, Raphael von Bargen, Simon Hatzl, Miriam Hie, Robert Reinagl und Maria Köstlinger vor der Kamera. In den hochkarätig besetzten Episodenrollen sind u. a. Leonie Benesch, Ulrike Beimpold, Johannes Zeiler, Johannes Zirner, Murathan Muslu, Stipe Erceg, Tobias Resch, Stefan Pohl, Theresa Riess, Rainer Galke, Lukas Spisser, Stefan Puntigam, Stefan Gorski, Daniel Keberle, Rina Juniku, Daniel Jesch und Patrick Seletzky zu sehen. Die Drehbücher stammen auch diesmal vom „Vienna Blood“-erfahrenen Stephen Thompson (nach dem Roman von Frank Tallis). Die erneut in englischer Sprache in Wien (u. a. Universität Wien, Oberes Belvedere und Stephansdom) und Niederösterreich (u. a. Seegrotte Hinterbrühl) stattfindenden Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober. Zu sehen sein soll die vierte Staffel von „Vienna Blood“ 2024 in ORF 2.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Einige der besten Regisseure des Landes, ein außergewöhnlicher Cast und spannende Geschichten haben ‚Vienna Blood‘ zu einem grenzüberschreitenden Publikumserfolg gemacht. Durch die internationale Kooperation mit starken Partnern können wir in Österreich Produktionen wie diese auf höchstem Niveau realisieren und heimischen Kreativen die Chance bieten, ihr Können auch auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Ich freue mich auf zwei neue Folgen, in denen uns Max Liebermann alias Matthew Beard und Oskar Rheinhardt alias Juergen Maurer wieder in ein mysteriöses Wien um 1900 mitnehmen und wünsche Regisseur Umut Dağ und dem gesamten Team gutes Gelingen für die Dreharbeiten.“

Mehr zu den Inhalten

„Vienna Blood – Mephisto“, Teil 1 (Film 10)

Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) und den Beamten der Polizei Leopoldstadt gelingt die Festnahme des lang gesuchten Waffenschiebers Franz Burgstaller (Murathan Muslu). Burgstaller versucht freizukommen, indem er behauptet, die Identität des berüchtigten „Mephisto“ zu kennen, eines gefährlichen Maulwurfs im Geheimdienst der Monarchie. Kurz darauf ist er tot. Wie nie zuvor benötigt Oskar die Hilfe seines – soeben als angesehener Psychiater von einer Vortragsreise aus den USA zurückgekehrten – Partners Dr. Max Liebermann (Matthew Beard). Um Mephisto auf die Spur zu kommen, soll Max das Psychogramm des ermordeten Burgstaller anfertigen. Als Schlag auf Schlag weitere Morde geschehen, wird klar, dass Oskar und Max mit ihrem größten Fall konfrontiert sind – und dass es für sie auch ganz persönlich um Leben und Tod geht.

„Vienna Blood – Mephisto“, Teil 2 (Film 11)

Verzweifelt versucht Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer), der selbst wegen Mordverdachts allein auf der Flucht vor der Polizei ist, Mephisto auf die Spur zu kommen. Max wird lebensbedrohlich verletzt. Je gefährlicher die Dinge werden, desto undurchsichtiger sind sie. Nur so viel ist klar: Mephisto und seine Mitverschwörer holen zu einem vernichtenden Schlag gegen die Monarchie aus. Aber was sind das für Mächte, die sich gegen den Staat und gegen Oskar persönlich verschworen haben? Welche Rolle spielen die hochgestellten Persönlichkeiten, allen voran Katharina Schratt (Ulrike Beimpold), die Mätresse des Kaisers, die im Spielcasino von Helena Rieger (Leonie Benesch) aus- und eingehen? Als Oskar erkennt, welch teuflischer Plan hier am Werk ist, scheint es zu spät. Es wird einen verheerenden Anschlag und einen großen Krieg geben. Oskar allein kann das noch verhindern – oder ist auch er Teil von Mephistos Plan?

„Vienna Blood – Mephisto“ ist eine Produktion von MR FILM und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF, Red Arrow Studios International, hergestellt mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.

Wer sich jetzt schon auf die neue Staffel einstimmen will, findet auf Flimmit (flimmit.at) alle Teile von „Vienna Blood“ zum Nachsehen.

