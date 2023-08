„AUT of ORDA“ nimmt Ö3-Song-Challenge an: Schafft es die Band, einen „Song für Österreich“ zu schreiben?

Wien (OTS) - Ö3 challengt „AUT of ORDA“! Die neue Band verbindet zwei der besten Songwriter Österreichs, Paul Pizzera und Christopher Seiler, mit einem der erfolgreichsten Produzenten des Landes, Daniel Fellner. Mit Songs wie „Wigl Wogl“, „hoch gwimmas (n)imma“ und dem aktuellen Hit „Mi Amor“ hat sich die Supergroup musikalisch vorgestellt, im Oktober spielt sie ihr erstes Live-Konzert. Und Ö3 stellt die neue Band jetzt vor eine Challenge: Können die drei einen Song schreiben, der ganz Österreich verbindet? Einen Song, der zum Wahrzeichen im 2023-Style werden könnte? Einen Song, an dem ganz Österreich mitschreibt?

Heute im Ö3-Wecker wurde die Challenge offiziell gestartet. Auf Gabi Hillers Frage „Nehmt ihr die Challenge an?“ gab es von „AUT of ORDA“ eine vielversprechende Antwort. Daniel Fellner: „Ja, ich will“, Paul Pizzera: „Bis dass der Ton uns scheidet.“

Das ist die Ö3-Song-Challenge

Gemeinsam mit der Band schreibt die Ö3-Gemeinde den „Song für Österreich“. Alle Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer können sich mit einem Vorschlag in diesem „Song für Österreich“ verewigen. Was darf in so einem Song nicht fehlen? Vorschläge können ab sofort über die Ö3-Homepage eingeschickt werden: oe3.orf.at/song.

Schafft „AUT of ORDA“ es, bis zu ihrem ersten Konzert am 21. Oktober 2023 den Song zu performen? Einen Tag vor dem Konzert – also am Freitag, den 20. Oktober – gibt es die Weltpremiere des Songs von und für Österreich im Ö3-Wecker. Und weil der Song auch quasi von Österreich ist, gehen alle digitalen Einnahmen an Österreich zurück:

an das Ö3-Weihnachtswunder.

Das Ö3-Wecker-Interview mit Christopher Seiler, Paul Pizzera und Daniel Fellner zum Nachhören gibt es auf der Ö3-Homepage:

oe3.orf.at/song.

