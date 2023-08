Österreich im Fotofieber: Second-Hand Kameras auf willhaben heuer so häufig gesucht wie noch nie

Wien (OTS) -

Kameras: Nikon, Sony, Canon, Leica und Olympus sind die beliebtesten Herstellermarken

Spiegellose Systemkameras wie die Nikon Z6 sind derzeit besonders gefragt

Doch: Auch kultige Analogapparate und Sofortbildmodelle stehen auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz hoch im Kurs

Urlaubszeit ist Fotozeit – immerhin gilt es, die schönsten Wochen im Jahr auch bildlich festzuhalten. Passenderweise fällt in ebendiese Zeit auch der internationale Tag der Fotografie, der jährlich am 19. August gefeiert wird.

Während viele Smartphones als treue Begleiter im Alltag zumeist sehr gute Aufnahmen machen, stößt man bei anspruchsvolleren Lichtverhältnissen und Motiven rasch an deren Grenzen – das merken Hobby-KnipserInnen spätestens dann, wenn sie in diesen Tagen die Perseiden-Sternschnuppen, die zu den wohl beliebtesten Motiven am Firmament zählen, abzulichten versuchen. Und so hat sich willhaben angesehen, welches Angebot in der Kategorie „Kameras / Camcorder“ derzeit auf EinsteigerInnen und Profi-FotografInnen wartet, welche Herstellermarken, Modelle und Brennweiten besonders populär sind und wieviel sich UserInnen beim Kauf eines Second-Hand Modells potenziell sparen können.

Mehr als 50.000 Anzeigen: Großes Angebot, rege Nachfrage

Insgesamt sind aktuell auf willhaben in der Kategorie „Kameras / Camcorder“ mehr als 50.000 Anzeigen aus ganz Österreich gelistet – davon zigtausende Kameras und tausende Objektive der unterschiedlichsten Preisklassen. Darüber hinaus finden sich auf dem Marktplatz mehr als 20.000 Adapter, Blitzgeräte, Filter, Fototaschen, Stative und weiteres Zubehör.

Im Schnitt geht im Bereich „Kameras / Camcorder“ so pro Minute eine neue Anzeige online. Ein vielfältiges Angebot, das aktuell auf eine besonders rege Nachfrage trifft: Und so wurde nach dem Begriff „Kamera“, aber auch nach der „Digitalkamera“ und einigen Hersteller-Marken, auf dem Marktplatz heuer so häufig gesucht wurde, wie noch nie. Etwa alle drei Sekunden wird dabei auf willhaben nach einem Begriff rund um Fotografie gesucht, besonders häufig naturgemäß während der Sommermonate sowie in der Adventzeit.

Die beliebtesten Marken und Modelle für (Hobby-)FotografInnen

Mit Blick auf die beliebtesten Hersteller-Marken und Modelle zeichnen sich auf willhaben zwei große Trends ab: Einerseits zeigt sich, dass sich spiegellose Systemkameras weiterhin auf dem Vormarsch befinden und immer mehr Menschen auf diese leistungsstarke Technologie umsteigen. Anspruchsvolle Fotografiebegeisterte schwören dabei laut willhaben-Plattformdaten aktuell besonders auf die Z-Serie des japanischen Kameraherstellers Nikon.

Andererseits ist anhand der am häufigsten eingegebenen Suchbegriffe abzulesen, dass sich viele UserInnen nach der Ästhetik vergangener Zeiten sehnen, denn: Auch Analogkameras wie etwa die Olympus mju-II und Apparate der Marken Pentax und Hasselblad sowie Sofortbildmodelle, allen voran die instax mini 11 aus dem Hause Fujifilm, boomen weiterhin.

Die Top 5-Herstellermarken in der Kategorie „Kameras / Camcorder“ (Ganzjahreserhebung 2022)

Nikon

Sony

Canon

Leica

Olympus

Die meistgesuchten Modelle der Top 5-Herstellermarken in der Kategorie „Kameras / Camcorder“ (1. Halbjahr 2023)

Nikon Z6

Sony Alpha 6000

Canon EOS R

Leica M6

Olympus mju-II

Foto-Fans wissen jedoch: Nicht nur auf die Kamera kommt es an, sondern ebenso auf das passende Objektiv. willhaben hat sich daher auch angesehen, welche Marken hier abseits der drei großen Hersteller Nikon, Sony und Canon auf dem Marktplatz am häufigsten gesucht werden und für welche Brennweiten sich die willhaben-NutzerInnen besonders interessieren:

Die Top 5-Herstellermarken in der Kategorie „Objektive“ abseits von Nikon, Sony und Canon (1. Halbjahr 2023)

Sigma

Olympus

Pentax

Samyang

Minolta

Die Top 5-Brennweiten in der Kategorie „Objektive“ (1. Halbjahr 2023)

70-200 mm bzw. 70-300 mm

135 mm

17-55 mm

150-600 mm

85 mm

Wie tief muss man für das passende Foto-Equipment in die Tasche greifen?

Wieviel man für eine Kamera oder ein passendes Objektiv investieren muss, variiert und ist teils stark von den technischen Eckdaten und dem Zustand des Geräts sowie den Ansprüchen der NutzerInnen abhängig. Fest steht: Wer einer Kamera oder einem Objektiv von willhaben ein zweites Leben schenkt, spart im Durchschnitt zwischen 30 bis 40 Prozent des auf gängigen Onlineplattformen gelisteten Originalpreises.

willhaben hat sich angesehen, zu welchem Preis die beliebtesten Modelle in der Kategorie „Kameras / Camcorder“ derzeit angeboten werden:

Nikon Z6 ab rund 800 Euro

ab rund 800 Euro Nikon D850 ab rund 1.500 Euro

ab rund 1.500 Euro Sony Alpha 7 III ab rund 1.100 Euro

ab rund 1.100 Euro Sony Alpha 6000 ab rund 500 Euro

ab rund 500 Euro Canon EOS R ab rund 850 Euro

ab rund 850 Euro Canon EOS 5D Mark IV ab etwa 1.200 Euro

In der Kategorie „Objektive“ ist bei den beliebtesten Modellen, u.a. je nach Zustand, genauem Typus und Bajonett mit den folgenden Angebotspreisen zu rechnen:

Zum Beispiel für Makro:

100 mm 2.8 Canon EF ab rund 500 Euro

ab rund 500 Euro 105 mm 2.8 von Sigma ab rund 280 Euro

Zum Beispiel für Portrait:

50 mm 1.8 S von Nikon Z ab rund 450 Euro

ab rund 450 Euro 85 mm 1.4 von Samyang ab rund 400 Euro

Zum Beispiel für Street:

28 mm 2.8 Nikon Z ab rund 200 Euro

Zum Beispiel für Sport / Event:

70-200 mm 2.8 L IS II USM Canon EF ab rund 1.100 Euro

Zum Beispiel für Landschaft:

24-70 mm F2.8 von Sigma ab rund 500 Euro

Zum Beispiel für Wildlife / Natur:

800 mm 11 Canon RF ab rund 800 Euro

Zum Beispiel für Astrofotografie:

24 mm 1.4 GM von Sony E-Mount ab rund 900 Euro

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist die favorisierte Kamera oder das gewünschte Objektiv nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. > Weitere Details zu PayLivery

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Gerlinde Giesinger

PR Managerin

0699/1003 1570

gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at

www.pcomm.at