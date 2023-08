ÖAMTC: Keine Entlastung für Österreichs Straßen

Wien (OTS) - Am Wochenende wird der Reiseverkehr laut ÖAMTC auf den österreichischen Transitrouten wieder zu Verzögerungen und Staus führen. Viele Urlauber:innen werden noch in Richtung Süden aufbrechen und etliche werden die Heimreise antreten. Die Rückreise wird sich aufgrund des Feiertags Mariä Himmelfahrt am Dienstag, den 15.08.2023, auf Sonntag, Montag sowie Dienstag aufteilen, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Wie schon an den vergangenen Wochenenden wird erneut die Achse München - Salzburg - Villach -Karawanken Tunnel in beiden Richtungen von Staus hauptbetroffen sein.

Staustrecken

A1, West Autobahn, Grenzstelle Walserberg

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben, Baustellenbereich Ried im Innkreis

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, besonders im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

A11, Karawanken Autobahn, besonders vor dem Karawankentunnel

A13, Brenner Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, speziell vor der Mautstelle Schönberg

B179, Fernpass Straße, im gesamten Streckenverlauf zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Staupunkte in den Nachbarländern

Im Bereich Großes Deutsches Eck (A8, A93) sowie in Italien entlang der Brenner Autobahn (A22) in Südtirol und auf der (A23) in Höhe Tarvis werden Staus nicht ausbleiben.

In Slowenien wird die Geduld der Autofahrer:innen immer wieder vor dem Baustellenbereich Maribor auf die Probe gestellt. Mit Wartezeit muss auch bei dem Grenzübergang Gruskovje/Macelj gerechnet werden. Noch nicht abschätzbar ist, wie sich die die Straßenlage aufgrund der vergangenen Unwetter entwickelt. Der ÖAMTC empfiehlt, sich vor Fahrtantritt über Wetterprognose und eventuelle Sperren zu informieren.

Kurzurlaube und Tagesausflüge bei Schönwetter

Der Feiertag Mariä Himmelfahrt am Dienstag begünstigt bei Schönwetter Kurzurlaube und Tagesausflüge in Richtung Naherholungsgebiete. Speziell auf den Zufahrten rund um die großen Seen wird es dichten Verkehr geben.

Ferragosto in Italien

Das Ferragosto-Wochenende wird auf den italienischen Autobahnen zu erheblichen Verzögerungen führen.

Stauberater/Stauflieger im Einsatz

“Nichts Neues im Westen, auf der Tauern Autobahn wird wieder viel los sein”, so ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler im Vorfeld. Die ÖAMTC-Stauberater werden abwechselnd an den Samstagen auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau im Einsatz sein. Auf ihren Motorrädern haben sie die Möglichkeit, defekte Fahrzeuge schnell zu erreichen und wieder flott zu machen.

Der ADAC-Flugbeobachter wird auch dieses Wochenende bei stabilen Wetterbedingungen im Einsatz sein, um mit den Beobachtungen aus der Luft den ÖAMTC mit wichtigen Informationen zu versorgen. Dadurch können Rückschlüsse über die Entwicklungen an den Staupunkten getroffen werden. Die Flugroute führt über die wichtigsten Autobahnverbindungen in Westösterreich und Bayern.

AVISO an die Redaktionen: Stauberater Herbert Thaler steht am Samstagmorgen und -vormittag für Interviews direkt von den Salzburger Transitrouten zur Verfügung. Stauberater Tel. Nr.: +43 664 613 35 03

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://www.oeamtc.at/sommer_2023.jpg/60.623.326 (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

