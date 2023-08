Rotes Kreuz zu Hochwasser in Österreich: Die Hilfe kommt an!

Vier Ortschaften im Süden der Steiermark sind aktuell teilweise ohne frisches Trinkwasser. Rotes Kreuz und Coca-Cola Österreich liefern kurzfristige Hilfe.

Wien (OTS) - In den Ortschaften Lichendorf, Oberschwarza, Unterschwarza und Weitersfeld an der Mur wurde Grundwasser durch die Überschwemmungen über weite Teile verunreinigt. Trinkwasser kann aktuell nur aus angeliefertem Frischwasser bezogen werden. Coca-Cola Österreich spendet 2.000 Liter Mineralwasser zur Unterstützung der kurzfristigen Versorgung. Das Rote Kreuz organisiert Transport und Anlieferung.

In den Katastralgemeinden Lichendorf, Oberschwarza, Unterschwarza und Weitersfeld an der Mur drangen durch die Fluten Heizöl und Oberflächenwasser in die örtlichen Hausbrunnen ein. Die ansässige Bevölkerung ist daher bis auf Weiteres auf zugeliefertes Trinkwasser angewiesen. Zur Unterstützung der kurzfristigen Versorgung der Bevölkerung spendet Coca-Cola Österreich – langjähriger Kooperationspartner des Österreichischen Roten Kreuzes – 2.000 Liter Mineralwasser.

Das in 1,5 Liter-Flaschen abgefüllte Mineralwasser wird vom Rotem Kreuz heute, Mittwoch, 9. August um 11 Uhr, am Vorplatz der Freiwilligen Feuerwehr Lichendorf (Parkweg 16, 8473 Lichendorf) an Reinhold Höflechner, Bürgermeister der Gemeinde Straß, übergeben.

Am genannten Vorplatz wurde kurzfristig eine Trinkwasserausgabestelle zur Unterstützung der Bevölkerung in der Versorgung mit Trinkwasser eingerichtet.

„Rasche und unbürokratische Hilfe“

„Das Wasser ist zurückgegangen, Verwüstung und Schäden sind geblieben“, sagt Klaus Steinwendter, Bezirksrettungskommandant des Rotkreuz-Bezirks Leibnitz, der die Wasserlieferung gemeinsam mit Coca-Cola Österreich organisierte. Steinwendter steht mit seiner Rotkreuz-Mannschaft genau wie hunderte weitere Helferinnen und Helfer in der Südsteiermark seit Beginn der Regenfälle im Dauereinsatz. Steinwendter: „Wir helfen, wo wir können – und können für diese rasche und unbürokratische Unterstützung nur dankbar sein.“

Für Petra Burger, Public Affairs Managerin von Coca-Cola Österreich, eine Selbstverständlichkeit: „Als Getränkehersteller sehen wir es als unsere Pflicht, in solchen Krisensituationen unverzüglich zu helfen. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz mobilisierten wir rasch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entsprechende Ressourcen, um umgehend sicheres Trinkwasser an diejenigen zu liefern, die es am meisten benötigen.“

Pro Tag sollten pro Person zumindest zwei Liter frisches Wasser konsumiert werden. Entsprechend vorrätig sollte Trinkwasser in jedem Haushalt sein, erklärt Georg Ecker, Wasser, Sanitäter- & Hygieneexperte des Österreichischen Roten Kreuzes: „Gemäß der Österreichischen Trinkwasser-Notverordnung wäre es empfehlenswert, stets einen Vorrat von mindestens zwei Litern Trinkwasser pro Person und Tag für mehrere Tage zu Hause zu haben, um im Notfall zumindest mit Trinkwasser ausreichend versorgt zu sein. Neben Wasseraufbereitungsanlagen hat das Österreichische Rote Kreuz auch die Möglichkeit, bei kleineren Notfallszenarien die Menschen über dezentrale Versorgungspunkte mit Trinkwasser temporär zu versorgen.“

