Oö. Volksblatt: "Körberlgeld" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 9. August 2023

Linz (OTS) - Die inflationäre Achterbahn hätte die kalte Progression so richtig heiß gemacht. Der Anteil vom Einkommen, der beim Finanzamt abzuliefern gewesen wäre, wäre weiter gestiegen. Auf dieses Körberlgeld wird seit dem Vorjahr verzichtet – wobei man bei 3,65 Milliarden Euro nicht mehr von Körberlgeld reden kann. Die errechneten Zahlen für das kommende Jahr liegen nun auf dem Tisch und die Steuerzahler werden bei der Gehaltsabrechnung vermutlich positiv überrascht sein. Über 2,4 Milliarden werden automatisch verteilt und darüber, wie das restliche Drittel den Bürgern zurückgegeben wird, will der Finanzminister mit Koalitions- und Sozialpartnern reden. Einfach ist es nicht: Werden geringere Einkommen weiter entlastet, wird das Teilzeit-Arbeiten noch attraktiver. Werden mittlere Einkommen entlastet, wird wohl die Sozialkeule geschwungen. Man kann auf jeden Fall im September mit Debatten rechnen.

Von der Opposition wird aber jetzt schon gemosert. Doch was sich auf der Oppositionsbank rechnet, ist auf der Regierungsbank nicht zu verantworten. Bei der SPÖ kommt außerdem dazu, dass man ein schlechtes Gewissen haben müsste, denn man hat 2022 im Parlament NICHT für die Abschaffung gestimmt.

