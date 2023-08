jobmesse austria geht in die zweite Runde

Die erfolgreiche Karrieremesse für Jung und Alt öffnet von 09.09.-10.09. wieder ihre Türen in der MARX HALLE.

Wien (OTS) - Die jobmesse austria ist die führende Messe für Beruf, Ausbildung, Trainee und Praktika für alle Generationen. Als eine der erfolgreichsten Karriereveranstaltungen bietet, das in Deutschland bereits etablierte Konzept, seit 2022 die einzigartige Plattform auch in Österreich an. Die Messe findet in Wien und im nächsten Jahr auch in Salzburg statt. Dort treffen Spitzenunternehmen und herausragende Talente mit diversen Qualifikationsgraden aufeinander. Personalverantwortliche und Vertretende namhafter österreichischer Unternehmen treten zwischen informativen Ausstellungsständen und bei spannenden Vorträgen in den direkten Kontakt mit Arbeitssuchenden. Hier findet zusammen, was zusammengehört. Von Schülerinnen und Schülern, die ein Praktikum, eine Lehrstelle oder einen Studienplatz suchen über Absolventinnen, Absolventen sowie (Young) Professionals bis hin zur Fachkraft über 50 oder 60, die erneut durchstarten möchte, bereitet das Event alle Besucherinnen und Besucher optimal auf die zukünftige Berufskarriere vor.

Branchenvielfalt am Marktplatz der Möglichkeiten

Zahlreiche regional, national und international agierende Unternehmen sind auf der Messe in der Wiener MARX HALLE vertreten. Mit einer Branchenvielfalt von über 120 Ausstellerinnen und Ausstellern aus Handwerk, Handel, Dienstleistung, Industrie und dem öffentlichen Sektor eröffnet die branchenübergreifende Berufsmesse Karrierechancen für alle. Daneben führt sie alle Interessierten wie Nachwuchskräfte, Existenzgründende oder Berufswechselnde direkt und niveauvoll mit Top-Arbeitgebenden sowie Bildungseinrichtungen und Institutionen zusammen.



Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Die Veranstaltung lädt Tausende Besucherinnen und Besucher dazu ein, an einem umfassenden Programm mit interaktiven Workshops teilzunehmen. Dazu werden kostenlose Bewerbungs-Checks, Fachvorträge zu Karrierefragen sowie Fotoshootings für den Lebenslauf angeboten. Das Recruiting-Event stellt nicht nur eine Auswahl an Traineeprogrammen, Praktika und Projekten für Diplomarbeiten vor, sondern informiert auch über eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten. Daneben zählt die direkte Vermittlung von freien Stellen und Ausbildungsplätzen für Berufseinsteigende zum umfangreichen Angebot der Berufsmesse.

Digitalisierung und KI - Wandel der Arbeitswelt bringt Chancentreiber

Angetrieben von der Digitalisierung und dem Einzug künstlicher Intelligenz befindet sich die Arbeitswelt im ständigen Wandel. Sie wird begleitet von neuen Technologien und aufstrebenden Berufsfeldern, während andere langsam verblassen. Für Jobanwärterinnen und Jobanwärter wird die Suche nach einer klaren beruflichen Vision und dem passenden Karriereziel damit zu einer bedeutenden Lebensfrage. Diese dynamischen Entwicklungen verursachen eine erhöhte Komplexität in der Karriereplanung. Gleichzeitig bringen die innovativen Veränderungen auch Chancen für Arbeitsuchende. Damit diese ihr volles Potenzial ausschöpfen können, unterstützt die jobmesse austria die Teilnehmenden dabei, den idealen beruflichen Pfad für sich zu entdecken.

Datum und Ort

Samstag, 09. September 2023 10:00-16:00

Sonntag, 10. September 2023 11:00-17:00

Ort: MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Url: https://jobmessen.at/wien



Austellerliste

adesso Austria GmbH, ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, agineo GmbH, Arcotel Hotels & Resorts GmbH, Arthrex Austria GesmbH, ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, Austrian Airlines AG, Austro Control - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH, Badener KurbetriebsgesmbH & Gesundheitsresort Königsberg GmbH, BAUHAUS Depot GmbH, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Boels Rental Maschinenverleih GmbH, Brillux Farben GmbH, Bundesbeschaffung GmbH, Bundesheer-Heerespersonalamt, Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., Bundesministerium für Justiz, Bundesministreium für Finanzen, Coachfident Karriereentwicklung GmbH, CodeFactory GmbH, Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, DO & CO Aktiengesellschaft, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, EVN AG, Fachochschule Wiener Neustadt GmbH, Familie Schärf GmbH/Coffeerence, Fercam Austria GmbH, fiskaly GmbH, FIX Gebäudesicherheit + Service GmbH, Flughafen Wien AG, Fonds Soziales Wien, Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H., Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H., Gebrüder Weiss Paketdienst GmbH(DPD)/DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH, Generali Versicherung AG, Glock Gesellschaft m.b.H., Grand Resort Bad Ragaz AG, Hahn Software GmbH, Hays Österreich GmbH, HEROLD Business Data GmbH, Institut Haus der Barmherzigkeit, INTERSPAR Gesellschaft m.b.H., ISS Austria Holding GmbH, ITdesign Software Projects & Consulting GmbH, J. u. A. Frischeis GmbH, Jungheinrich Austria Vertriebsges.m.b.H, JBA – Justizbetreuungsagentur, karriere.at, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Kraftanlagen Energies & Services GmbH, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH, Landespolizeidirektion Wien, BAUAkademie Wien - LBH Ost , Lidl Österreich GmbH, Magenta Telekom/T-Mobile Austria GmbH, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, Bühler AG, MHA Müller HandelsgmbH, Newrest Wagons-Lits Austria GmbH, ÖAMTC, ÖBB-Holding AG, Österreichische Beamtenversicherung, VVaG, Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), Österreichische Notariatskammer, Österreichische Post AG, OTIS GesmbH, Pensionsversicherungsanstalt, Phoron Consulting GmbH Österreich, Picture People GmbH, RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, REWE Group Österreich, Ruby GmbH, Schrack Technik GmbH, Scientific Games International GmbH, Semperit AG Holding|Semperit Technische Produkte GmbH, Stadt Wien, Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau, Stadt Wien Wiener Wohnenkundenservice GmbH, Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H., Ströck-Brot G.m.b.H., Sunflower Management GmbH & Co.KG, SYSMEX Austria GmbH, Tagueri AG, Talto - Talents of Tomorrow GmbH, teampool personal service gmbh, tecRacer GmbH & Co. KG, The Advisory House GmbH, TJX Oesterreich Ltd. & Co. KG (TK Maxx), tophotels.wien, Traktionssysteme Austria GmbH, Transgourmet Österreich GmbH, Trenkwalder Personaldienste GmbH, Trummer Medirent GmbH & Co.KG, Trummer Montage & Personal Gesellschaft m.b.H., TTI Beteiligungs und Management GmbH, TUI HOTEL BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH - TUI BLUE, U.S. Tri-Mission, VAMED AG, wedify GmbH, Wiener Gesundheitsverbund, Wiener Hilfswerk, Österreichisches Rotes Kreuz/Wiener Rotes Kreuz WRK RKPB GmbH, Wiener Sozialdienste, WIENER STÄDTISCHE, Versicherung AG Vienna Insurance Group, Wirtschaftskammer Wien, Wohnservice Wien Ges.m.b.H., Würth Handelsges.m.b.H., XIT-cross information technologies GmbH, XXXLutz KG, XXXLutz KG 'Möbelix', ZELLNER Personal Lösungen GmbH, ZGONC Handel GmbH uvm.

Über die Veranstaltenden

Hinter der barlag|mediaprint messeagentur GmbH stehen zwei starke Partner: MediaPrint, das größte Printmedienhaus Österreichs sowie die BARLAG werbe- & messeagentur, der führende Veranstalter von Jobmessen in Deutschland. Sie bündeln ihre Kräfte und veranstalten gemeinsam die jobmesse austria in Wien und zukünftig auch in Salzburg.

JOBMESSE AUSTRIA

Datum: 10.09.2023, 11:00 - 17:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://jobmessen.at/de/wien

JOBMESSE AUSTRIA

Datum: 09.09.2023, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://jobmessen.at/de/wien

Rückfragen & Kontakt:

jobmesse austria

barlag|mediaprint messeagentur GmbH

info @ barlagmessen.de