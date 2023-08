Nächste Reisewelle rollt am Wochenende durch Österreich: Ö3-Verkehrsprognose (11. bis 15. August)

Wien (OTS) - Am Wochenende rollt die nächste Reisewelle durch Österreich. Hauptreisetag ist der Samstag. Am Vormittag werden vor allem die Hauptreisestrecken Richtung Süden stark befahren und teilweise überlastet sein, ab Mittag bis zum frühen Abend verlagert sich der Schwerpunkt auf die Rückreiserouten. In sechs nord- und ostdeutschen Bundesländern gehen die Ferien zu Ende, auch in Teilen der Niederlande. Der Sonntag wird der etwas schwächere Reisetag, Staugefahr besteht vor allem zwischen 11.00 und 16.00 Uhr. Das Wetter wird diesmal kein Störfaktor sein, die Ö3-Wetterredaktion sagt gutes Reisewetter vorher.

Die wichtigsten Staustrecken:

- in Salzburg auf der A10, der Tauernautobahn, in den Tunnelabschnitten zwischen Golling und dem Knoten Pongau sowie vor der Einhausung Oberweißburg nahe der Mautstelle St. Michael

- in Kärnten auf der A10 vor den Tunnels im Raum Spittal und Villach - auf der A11 vor dem einröhrigen Karawankentunnel, hier sind Wartezeiten von bis zu 2 Stunden möglich

- in Tirol auf der A13, der Brennerautobahn, vor der Mautstelle Schönberg und am Brenner

- auf der B179, der Fernpassstraße bei Reutte, Lermoos und am Fernpass

- auf der B169 abschnittsweise im Zillertal

- in Südtirol auf der Brennerautobahn vor der Mautstelle Sterzing und im Pustertal

- in Oberösterreich und der Steiermark in den Tunnelabschnitten entlang der A9 bei Kirchdorf, St. Pankraz und bei Übelbach

- am großen deutschen Eck auf den Autobahnen A93 Rosenheim – Kufstein und auf der A8 München – Rosenheim – Salzburg

- in Slowenien auf der A1 bei Maribor in beiden Richtungen vor einer Baustelle

- in Kroatien vor den Mautstellen von Maribor kommend kurz vor Zagreb und bei Karlovac

- vor den Autobahngrenzübergängen Salzburg-Walserberg (A1) und Kufstein-Kiefersfelden (A12)

Langes Wochenende durch Feiertag am Dienstag

Mariä Himmelfahrt am Dienstag, den 15. August beschert jenen, die ihren Sommerurlaub schon hinter sich haben, einen extrafreien Tag. Viele werden sich den Montag freinehmen und schon am Freitag in einen Kurzurlaub aufbrechen. Daher wird am Freitagnachmittag auf den Stadtausfahrten mehr los sein als an den letzten Freitagen. Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet speziell in Linz und Wien von 12.00 bis 16.00 Uhr auf den Stadtautobahnen mit Staus. Der Montag wird dafür in den Städten sehr ruhig verlaufen.

Brenner-Bahnstrecke gesperrt

Alle, die dieses Wochenende nach Südtirol wollen oder zurück, müssen mit dem Auto fahren oder die Ersatzbusse der ÖBB benützen. Die Brenner-Bahnstrecke ist noch bis 23. August wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Für alle Nahverkehrszüge und Eurocity-Züge gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Lediglich für den Railjet zwischen Innsbruck und Bozen gibt es keinen Ersatz. Außerdem ist bis 11. August die Strecke zwischen Bozen und Trient gesperrt, es fahren Ersatzbusse.

Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den aktuellen Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/.

