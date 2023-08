„Kampf ums Bargeld - Ist Bares wirklich Wahres?“ am Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 24 und Joyn

PULS 24 Sondersendung u.a. mit Nationalbank-Direktor Thomas Steiner. Bei WildUmstritten diskutieren HC Strache, Eva Glawischnig und Silvia Grünberger über die Zukunft des Bargelds

Wien (OTS) - Kommt Bargeld in die Verfassung? Geht es nach der ÖVP und Bundeskanzler Karl Nehammer soll das Recht, auch in Zukunft Münzen und Notenscheine verwenden zu können, in der österreichischen Verfassung verankert werden. Aber geht das überhaupt? Was sagen Expert:innen, wie steht die Bevölkerung dazu und warum hat Bargeld in Österreich so einen hohen Stellenwert? PULS 24 präsentiert am Mittwoch, 9. August, um 20:15 Uhr einen Spezialabend zu dem Aufregerthema des Sommers. Zu Gast im PULS 24 Studio bei Moderator Wolfgang Schiefer sind der Direktor der Österreichischen Nationalbank Thomas Steiner, PULS 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner und Finanzjournalist Niko Jilch.

Josef Binder, Mitinitiator des Volksbegehrens „Für uneingeschränkte Bargeldzahlung“, diskutiert außerdem mit dem Unternehmer Heiner Raschhofer, der per Videocall zugeschalten ist. In Raschhofers Restaurants können Kund:innen seit der Corona-Pandemie nur noch mit Karte zahlen. Via Videocall sprechen wir mit dem Verfassungsjuristen Peter Bußjäger über die Idee des Bundeskanzlers und mit der Wirtschaftspsychologin Julia Pitters darüber, warum Bargeld so eine emotionale Sache ist.

Direkt danach um 21:15 Uhr diskutiert bei WildUmstritten eine hochkarätige Runde bestehend aus Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache, Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig und PR-Beraterin Silvia Grünberger unter Leitung von News Anchor Werner Sejka die Zukunft des Bargelds und die Themen des Tages.

PULS 24 Sondersendung „Kampf ums Bargeld - Ist Bares wirklich Wahres?“ am Mittwoch, 9. August, ab 20:15 Uhr auf PULS 24 und Joyn

