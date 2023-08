Podcast „sicherheitsbewusst – Reden wir über Sicherheit“: Ein Jahr Gespräche über Safety, Security & Strategy

Aktuelle Themen im Sommer: Sicherheitsforschung und Transformations-Diplomatie - “Stay safe, stay secure and stay tuned!”

Wien (OTS) - „Wann warst du zuletzt sicherheitsbewusst?“ lautet seit einem Jahr die Einleitungsfrage jedes Gesprächs, die der niederösterreichische Unternehmens- und Kommunikationsberater Thomas Goiser seinen Gästen stellt. Im Interviewpodcast „sicherheitsbewusst“ kommen Expert:innen aus Behörden, Wissenschaft, Medien und Think Tanks im deutschsprachigen und CEE-Raum zu Wort. Zum einjährigen Jubiläum sind bereits 13 Folgen veröffentlicht, die 14. in Produktion.

Im der 13. Episode spricht Ralph Hammer von der Stabsstelle Sicherheitsforschung und Technologietransfer im Bundesministerium für Finanzen über das österreichische Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS, das Verteidigungsforschungsprogramm FORTE und bevorstehende Weiterentwicklungen im Bereich Cybersecurity-Forschung. Außerdem wird die KIRAS-Forschungslandkarte vorgestellt. In der bevorstehenden August-Folge spricht Verena Ringler, Direktorin der gemeinnützigen AGORA European Green Deal in Innsbruck, über die Gestaltung politischer Prozesse im Sinn einer „Transformations-Diplomatie“ – einerseits in der Europäischen Union, andererseits bezüglich der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Den proaktiven Dialog und die präventive, sektorenübergreifende Praxis sieht sie als Grundlage für langfristige gesellschaftliche Sicherheit.

sicherheitbewusst-Initiator Thomas Goiser ist Wien-Repräsentant des Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS) sowie Absolvent eines Masterstudiums im Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement und Lehrbeauftragter an der FH Campus Wien. Der Podcast entsteht in Kooperation mit der FH Campus Wien – Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie G4S Secure Solutions Österreich. Die technische Seite der Produktion übernimmt das Wiener Team der Podcastwerkstatt.

sicherheitsbewusst ist auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen verfügbar. Stay safe, stay secure and stay tuned!

