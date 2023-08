VI-Engineers: Wald- und Seequartier in Velm bereits bei Fertigstellung ausverkauft

Die 45 Häuser wurden mit Ende Juli fertig gestellt und sind bereits bezogen

Wien/Velm (OTS) - Inmitten der Natur, nur 10 km von der Wiener Stadtgrenze entfernt entstand das Wald- und Seequartier im idyllischen Schlosspark in Velm (NÖ) – einem einzigartigen Ort mit Badesee, viel Altbaumbestand, großzügigem Kinderspielplatz sowie einem Tennis- und Beachvolleyballplatz. Mit Ende Juli wurde die dritte und letzte Bauphase des Projekts abgeschlossen. Die neuen Bewohner:innen haben ihre Häuser in den letzten Tagen bezogen – sieben davon liegen direkt am See.

„Dass wir bereits bei Fertigstellung alle 45 Häuser verkauft haben und das in turbulenten Zeiten wie diesen – mit hoher Inflation und schwierigerem Finanzierungsumfeld für Private, die sich ein Eigenheim schaffen wollen – ist sehr erfreulich. Es zeigt auch, dass unsere Produkte nach wie vor für die Kundinnen und Kunden leistbar sind“, so DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Das Wiener Projektentwicklungsunternehmen hat mit dem Wald- und Seequartier in Velm genau den Zahn der Zeit getroffen: Wohnen im Grünen mit der Nähe zur Großstadt Wien und einer guten Anbindung ist gefragter denn je. Durch das gute Preis-Leistungsverhältnis war das Projekt von Beginn ein Verkaufsschlager.

Naturnahes Wohnen mit Qualität

Die insgesamt 45 Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von ca. 120 bis 140 m² sind in Ziegelmassivbauweise errichtet und hochwertig ausgestattet. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Garten mit Terrasse und Gartenhütte sowie zwei Autoabstellplätze. Für Bewohner:innen, die nicht direkt am See wohnen steht eine Badewiese zur Verfügung. „Ein Lebensraum mit einem See vor der Haustüre bedeutet höchste Lebensqualität. Noch dazu ist die gemeinschaftliche Nutzung eines Badegewässers auch ökologisch sinnvoller als unzählige Einzelpools, die jedes Jahr aufs Neue befüllt und im Normalfall auch mit Chemikalien versetzt werden müssen“, so Kloihofer.

Nähere Informationen: www.waldseequartier.at

Rückfragen & Kontakt:

VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG

Mag. Karin Spießberger

T: +43 (0)664 881 01 463

M:k.spiessberger @ vi-engineers.com