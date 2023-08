Holding Breath im Kongreßbad Wien

Mit Sound Art und experimenteller Musik Bahnen schwimmen

Wien (OTS) -

Der CLUB RADIOKOJE lädt am Samstag, dem 26. August dazu ein, die Luft nicht nur beim Sprung ins kalte Wasser, Tauchen oder Schwimmen anzuhalten. Unter Wasser und am Schwimmbeckenrand des Kongressbads erklingt experimentelle Musik und Sound Art zum Thema „Holding Breath“. Tief Luftholen dagegen ist in der Klanglandschaft von Soundkünstlerin Clara Oppel das Motto.

Headlinerin des international besetzten Nachmittags ist die ukrainische Künstlerin ZAVOLOKA. Mit ihren arabesken Beats entführt sie die Badenden in eine mystische Welt.

Nur wer taucht, hört die Unterwassergesänge von Alex Franz Zehetbauer. Aber auch für jene Badegäste, die trockenen Kopfes durch den Nachmittag schwimmen, gibt es etwas zu hören: Auf der Wasseroberfläche breiten sich luftige Kompositionen von Musikerin Tahereh Nourani aus.

Der Schwimmverein Donaukanal rundet den Tag mit der passenden Synchronchoreografie ab.



Beteiligte Künstler*innen: Zavoloka (UA/D), Alex Franz Zehetbauer (USA/AT), mit Christian Schröder (AT), Clara Oppel (D/AT), Tahereh Nourani (IR/AT), DJ KJOS (AT) und der Schwimmverein Donaukanal (Mixed).



Die Künstler*innen stehen auf Anfrage auch vorab für Gespräche zur Verfügung.



Datum: Samstag, 26. August 2023, 13:00-19:30 Uhr

Ort: Kongreßbad, Julius-Meinl-Gasse 7A, 1160 Wien.

In Kooperation mit der IGNM – Internationale Gesellschaft für neue Musik.



Eintritt: für Badegäste des Kongreßbads Wien frei. Medienvertreter*innen werden um E-Mail-Anmeldung an info @ czirpczirp.cc gebeten.





Rückfragen & Kontakt:

Lona Gaikis (Kuratorin)

E-Mail: info @ czirpczirp.cc

Webpage: http://www.czirpczirp.cc/

Tel.: +43-680-4050520