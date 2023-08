Zusammenkommen im Herzen des Attergaus: TOGETHER´23

4.000 Pfadfinder*innen starten heute aufs größte Jugendevent des Sommers

Berg i. Attergau/Oberösterreich (OTS) - Von 7. bis 16. August findet in Berg im Attergau das 15. internationale Landeslager der OÖ Pfadfinderinnen und Pfadfinder statt. Für die Teilnehmer*innen im Kinder- und Jugendalter dreht sich das TOGETHER’23 um gemeinsame Aktivitäten, Spaß und Gestalten. Auch mit den Themen Nachhaltigkeit, gelebte Demokratie und friedliches Zusammenleben beschäftigen sich die Jugendlichen. Zehn Tage voller Abenteuer und internationalen Begegnungen wo oftmals lebenslange Freundschaften entstehen, warten.

Alle fünf Jahre veranstalten die OÖ Pfadfinder*innen das internationale Landeslager, an dem Kinder und Jugendliche sich zehn Tage lang ein Zuhause schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. “ Unsere Teilnehmer*innen stammen aus Oberösterreich oder Österreich, und unsere Gäste u.a. aus Malta, Frankreich, Großbritannien, Rumänien und Irland sind vertreten ”, erklärt Christian Wirth, Landesleiter der OÖ Pfadfinder*innen und Projektleiter des TOGETHER’23. Im internationalen Team arbeiten sogar junge Menschen u.a. aus Australien und Kambodscha mit.

Mit dem diesjährigen Thema “TOGETHER’23“ wird dem Zusammenhalt in der Kleingruppe, der Pfadfinder-Gemeinschaft, aber auch der gesamten Gesellschaft Ausdruck verliehen. Fanden die letzten Aufbauarbeiten des Teams noch bei strömendem Regen statt, so wird für die Anreise besseres Wetter erwartet, und pünktlich für den Programmstart am Dienstag sogar Sonnenschein. “ Egal bei welchem Wetter, gute Laune, professionelle Planung und hohe Flexibilität ist bei den Pfadfinder*innen immer am Start ”, kommentiert Wirth die aktuelle Situation.

Zum World Scout Jamboree in Südkorea

Was international abgebrochen werden musste, leben die Österreichischen Pfadfinder*innen bestens vorbereitet und flexibel im Veranstaltungsmanagement vor. Das 30-köpfige Team ist seit drei Jahren mit der Vorbereitung beschäftigt, am Lager sind über 500 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für das Gelingen von Programm, Verpflegung, Logistik, medizinischer Versorgung, etc. verantwortlich. Seit über 50 Jahren finden die Großlager am selben Lagerplatz statt, die örtlichen auch klimatischen Gegebenheiten sind bestens bekannt, die Basis-Infrastruktur ist bewährt. Die Durchführung erfolgt in engster Abstimmung mit den Blaulichtorganisationen.

Das TOGETHER-Team bedauert mit der eigenen Ausrichtung „Zusammenhalt“ den Abbruch des internationalen Großlagers in Südkorea, das für internationale Verständigung steht und einen wichtigen Schritt zum Frieden beiträgt.

Selbständigkeit und Learning-by-doing

Für die Teilnehmer*innen von 10 bis 21 Jahren und ihre Jugendleiter*innen wird dieses Sommerlager zum Höhepunkt des heurigen Pfadfinderjahres: “Für viele Kinder und Jugendliche bedeutet das Pfadfinder*innenlager, erstmals selbständig einen Kaiserschmarr’n zu kochen” , sagt Wirth. “ Die Pfadfinder*innen haben ‘Learning by Doing’ perfektioniert: Bei uns können die Teilnehmer*innen viel Neues ausprobieren, ihre Leiter*innen unterstützen und begleiten sie dabei. ”

Highlights am TOGETHER’23 von 7. bis 16. August 2023

Abend der offenen Töpfe: Am Samstag, 12. August wird es richtig multikulturell am Lagerplatz: 4.000 Jugendliche zaubern die typischen Speisen aus ihrem Land und ihrer Region und verkosten gegenseitig: Internationales Verständnis geht durch den Magen.

Tag der offenen Tür: Alle sind am Sonntag, 13. August am Lagergelände willkommen: Es werden wieder rund 5.000 Besucher*innen erwartet.

Abschluss-Event: auf der Großbühne am Dienstag, 15. August abends.

