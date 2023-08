Engelberg: „Bösartige Köhlmeier-Aussagen sind erschreckende und empathielose Verharmlosung der NS-Zeit“

Die Volkspartei fordert eine Entschuldigung für die verbalen Entgleisungen des Autors

Wien (OTS) - „Die bösartigen Köhlmeier-Aussagen sind eine erschreckende und empathielose Verharmlosung der NS-Zeit. Die Gräuel der Nationalsozialisten mit der Volkspartei in Verbindung zu bringen, ist eine massive Grenzüberschreitung und erfordert eine rasche Entschuldigung des Autors. Sich auf eine derart plumpe Art und Weise an der Volkspartei abzuarbeiten, macht fassungslos“, sagt der Nationalratsabgeordnete der Volkspartei, Martin Engelberg.



„Als Volkspartei distanzieren wir uns in jeder Form vom dunkelsten Kapitel in der Geschichte unseres Landes – das erwarten wir uns auch von jedem anderen Staatsbürger in diesem Land. Jede Form der Verharmlosung ist für uns inakzeptabel“, so Engelberg abschließend.



