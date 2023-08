Junge Industrie: Elementarpädagogik als Bundeskompetenz sinnvoll

Das unterschiedliche Angebot in den Bundesländern macht es für Familien zum Glückspiel, ob sie überhaupt einen Betreuungsplatz bekommen.

Wien (OTS) - "Der Grünen-Vorstoß, die Elementarpädagogik in Bundeshand zu geben, ist daher ein sinnvoller Weg und von der Jungen Industrie schon seit Längerem gefordert“, so Vertreter der Organisation. „Einfach Geld an die Bundesländer zu verteilen und zu hoffen, dass es sinnvoll verwendet wird, ist unzureichend.“

Österreich hinkt beim Betreuungsangebot meilenweit hinterher, was unter anderem zu absurden Teilzeitquoten bei Familien und in weiterer Folge Altersarmut führt; um nur eines der Probleme in diesen Zusammenhang zu nennen.

"Einheitliche Regelungen für alle Länder würden also für die Kinder Fairness und Chancengerechtigkeit bedeuten."

