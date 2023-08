Virgin Active startet von Comarch betriebenes Treueprogramm

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Virgin Active, einer der weltweit führenden Gesundheitsclubs, wählt Comarch als neuen Anbieter von Treuelösungen. Durch die Leistungsfähigkeit der Treuemanagement-Plattform von Comarch hofft Virgin Active, die Zufriedenheit, Verbundenheit und Motivation seiner Mitglieder zu verbessern.

Die Einführung der neuen Virgin Active App und des Virgin Active Rewards Programms soll den Mitgliedern einen gesunden Lebensstil leichter zugänglich machen. Virgin Active belohnt jetzt Mitglieder mit einem vollständig integrierten Prämienprogramm in der neuen App.

„Wir haben die neue App unter Berücksichtigung der Erfahrungen unserer Mitglieder entwickelt und konzentrieren uns darauf, wie wir weiter eintauchen und ihnen auf ihrem Weg zu Wohlbefinden helfen können. Wir erkennen, dass sich Menschen auf digitale Plattformen für Fitnessberatung verlassen, und unser Ziel mit der App war es, die digitale und reale Welt zusammenzubringen, um unsere Beziehung zu unseren Mitgliedern zu fördern und auszubauen", sagt Dean Kowarski, Group CEO von Virgin Active.

Mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung verfügt Comarch über die Fähigkeiten und Tools, um die erfolgreiche Implementierung eines höchst ansprechenden Treueprogramms sicherzustellen.

Seit dem ersten Treffen hatte das Virgin Active-Team eine klare Vision und Mission für das aufzulegende Programm. Dank unserer starken Präsenz in Südafrika und unserer Erfahrung in verschiedenen Loyalitätsbereichen ermöglichte Comarch es dem VA-Team, das Projekt zeitnah seinen Kunden vorzustellen. Ich bin sehr stolz darauf, dass Virgin Active nicht nur unsere Loyalitätslösung gewählt hat, sondern auch beschlossen hat, sie in einem unserer Datenzentren zu hosten. Die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams wird fortgesetzt, und ich freue mich sehr darüber, was vor uns liegt und welchen Wert wir den Virgin Active Rewards-Mitgliedern bieten werden. - Jakub Socha, Verkaufsleiter bei Comarch

INFORMATIONEN ZU VIRGIN ACTIVE

Virgin Active betreibt eine Kette von Fitnesscentern in Südafrika, Botsuana, Namibia, Italien, Australien, Singapur, Thailand und imVereinigten Königreich. Die Marke hat fast 1 Millionen Mitglieder in RPA, die Zugang zu ihren exklusiven Kursen, führenden Experten und 238 Fitnessclubs auf vier Kontinenten haben.

INFORMATIONEN ZU Comarch

Comarch ist ein globales Softwarehaus mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Erstellung von Treuetechnologielösungen. Comarch wurde 2023 von der Forrester Wave als einer der Top-Loyalty Technology Solutions-Anbieter anerkannt und ist für mehr als 120 erfolgreich implementierte Treueinitiativen in 50 Ländern verantwortlich.

Weitere Informationen über die Treuelösungen von Comarch finden Sie hier.

