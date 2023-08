Theater, Kabarett und Lesungen

Von „Ganz einfach“ in Tulln bis „Volpone“ in Wolfpassing

St.Pölten (OTS) - Am Donnerstag, 10. August, gastiert Martina Schwarzmann mit ihrem Programm „Ganz einfach" auf der Donaubühne Tulln; der Kabarettabend beginnt um 20 Uhr. Karten u. a. beim Ticketshop Gute Unterhaltung unter 02272/68909; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 10. August, setzt der diesjährige „Kultur.Sommer.Semmering“ sein Programm ab 15.30 Uhr im Kulturpavillon mit Senta Berger und ihrer Biographie „Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann“ fort; am Freitag, 11. August, gibt es hier ab 15.30 Uhr einen weiteren Termin. Ab 19.30 Uhr widmet sich am Freitag, 11. August, Michael Dangl, begleitet von Maria Fedotova an der Flöte und Cordula Hacke am Klavier, Oscar Wildes Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“; Folgetermin: Sonntag, 13. August, ab 11 Uhr im Kulturpavillon. Am Samstag, 12. August, erwecken Aglaia Szyszkowitz und Walter Sittler ab 11 Uhr im Panhans Daniel Glattauers Roman „Gut gegen Nordwind“ zum Leben und präsentiert Cornelius Obonya ab 15.30 Uhr im Kulturpavillon unter dem Motto „Kishons süße Rache“ Kurzgeschichten aus der Feder von Ephraim Kishon. Ab 19.30 Uhr entführen am Samstag, 12. August, Maria Köstlinger und die Pianistin Soley Blümel literarisch-musikalisch „In die Ferne“. Zudem tragen Sandra Cervik und Herbert Föttinger am Sonntag, 13. August, ab 15.30 Uhr unter dem Titel „Dir mit Leib und Seele - du Hund!“ aus dem Briefwechsel von Arthur Schnitzler und Adele Sandrock vor. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Am Freitag, 11. August, performt Philipp Hochmair ab 20.30 Uhr im „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau unter dem Titel „Jedermann Remix“ Hugo von Hofmannsthal. Nähere Informationen und Karten unter 02252/762660, e-mail schwimmender.salon @ voeslauer.at und www.thermalbad-voeslau.at.

„Klassik zum Träumen“ lautet das Motto für den Abend „Orangen für Dostojewski, Rachmaninow & Co“ mit Michael Dangl (Lesung), Sebastian Gürtler (Violine), Marta Sudraba (Cello) und Christoph Traxler (Klavier) bei den Kulturtagen Schloss Pöggstall am Samstag, 12. August, ab 19 Uhr im Arkadenhof von Schloss Pöggstall. Karten u. a. unter 0676/3388505; nähere Informationen unter e-mail info @ kulturtage-schlosspoeggstall.at und www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Beim Traismaurer Kultursommer im Schlosshof von Traismauer wiederum ist am Samstag, 12. August, Erika Pluhar mit „Pluhar liest Pluhar“ zu Gast. In der Lesung wählt sie ab 20 Uhr aus der Fülle ihrer Bücher aus, präsentiert ihre selbstverfasste Lyrik und singt a cappella ihre eigenen Liedtexte. Nähere Informationen und Karten bei der Infostelle Traismauer unter 02783/8555, e-mail tourismusinfo @ schloss-traismauer.at und www.weinartzone.at/kultursommer.

Am Samstag, 12. August, bringen auch Bernhard Murg und Stefano Bernardin ab 18.30 Uhr beim Reichenauer Kultursommer im Parkhotel Hirschwang an der Rax mit „Bis einer weint“ ein Best of Simpl von Karl Farkas bis Michael Niavarani und retour auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 05/7171-21800, e-mail tickets @ kultursommerreichenau.at und www.kultursommer.co.at.

Am Sonntag, 13. August, laden Conny Boes und Felix Kurmayer ab 18.30 Uhr im Franz Josef Museum in Baden das nächste Mal zu ihren „Schnitzler(eien)“, einer Hommage an Arthur Schnitzler in Form eines Stationentheaters. Am Sonntag, 24. September, gibt es ab 18.30 Uhr einen weiteren Termin. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9228484 und e-mail connyboes @ hotmail.com.

Schließlich feiert am Montag, 14. August, ab 19.30 Uhr auf Schloss Wolfpassing die Komödie „Volpone oder Geld macht sexy“ nach Stefan Zweig bzw. Ben Jonson in der Regie von Daniel Pascal Premiere. Gespielt wird die Produktion des Theatersommers Schloss Wolfpassing weiters am 18., 19., 24., 25., 26., 29. und 30. August jeweils ab 19.30 Uhr sowie am 20. und 27. August jeweils ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Theatersommer Schloss Wolfpassing unter 0650/4613108, e-mail office @ theatersommer-wolfpassing.at und www.theatersommer-wolfpassing.at.

