Bestwerte für die Generali Open Kitzbühel 2023 bei ServusTV und ServusTV On

Bestwerte für die Generali Open Kitzbühel 2023 bei ServusTV

1,6 Mio. Zuseher und Zuseherinnen | 622.000 Video Views

Salzburg (OTS) - Dominic Thiem und Co. lieferten vergangene Woche Weltklasse-Tennis für heimische Fans bei den Generali Open in Kitzbühel: Über die gesamte Turnierwoche hinweg waren bei ServusTV 1,6 Mio. Zuseher und Zuseherinnen mit dabei. Die Video- und Streamingplattform ServusTV On verbucht 622.000 Views (+64 % gegenüber 2022).



Insgesamt erreichen die Generali Open 2023 einen Gesamtmarktanteil von 9,4 % (12+) mit im Schnitt knapp 100.000 Zuschauern. Bestes Spiel des Turniers ist das Finale Sebastián Báez vs Dominic Thiem mit im Schnitt 295.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 27,4 % (12+) gefolgt vom Halbfinale Dominic Thiem vs Laslo Djere am Freitag mit 249.000 Zuschauern (13,8 %, 12+).

