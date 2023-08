Gasexplosion in Wien Penzing: Gruppe Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der Situation und Hilfe für die Betroffenen

Wien (OTS/RK) - Am 7.8.2023 ereignete sich gegen 05:00 Uhr eine Gasexplosion in einem Wohnhaus in der Goldschlagstraße in Wien Penzing. Sechs Bewohner*innen wurden sicher evakuiert. Weitere zwei Personen, darunter eine schwangere Frau, wurden zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Spitäler gebracht. Es gibt keine Schwerverletzten. Den übrigen Betroffenen wurde Unterstützung angeboten, einschließlich der Bereitstellung von Notunterkünften.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien arbeitet in enger Kooperation mit Rettungskräften, der Feuerwehr und anderen Einsatzteams vor Ort, um umfassende Hilfe zu leisten und die Lage schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen.

„In enger Abstimmung mit den Einsatzkräften setzen wir alles daran, Sicherheit und Unterstützung zu bieten. In dieser schwierigen Zeit ist es unsere oberste Priorität, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Betroffenen zu gewährleisten", betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Aufgrund der Explosion im 1. Stock des Gebäudes entstanden massive Schäden. Von Fachkräften wurde die Statik des Gebäudes überprüft und seitens der Baupolizei ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die genaue Ursache der Explosion wird derzeit untersucht.

„Wir möchten unseren aufrichtigen Dank an die Einsatzkräfte aussprechen, die mit uns gemeinsam daran arbeiten, die Situation zu bewältigen und den Menschen in dieser Notsituation beizustehen“, fügt Walter Hillerer abschließend hinzu.

Rückfragen & Kontakt:

Garo Chadoian

Pressesprecher – Gruppe Sofortmaßnahmen

Telefon: +43 1 4000 75203

E-Mail: garo.chadoian @ wien.gv.at