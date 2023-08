SPAR launcht SPAR-App für schnellen, einfachen und sparsamen Einkauf

SPAR setzt Digitalisierungsoffensive fort

Minus 25%-Pickerl, Rabattmarkerl, Gutscheine – diese Art von Sparen beim täglichen Einkauf geht ab sofort auch digital: SPAR launcht die SPAR-App, die viele Möglichkeiten zum Sparen beinhaltet. Die App funktioniert sehr datensparsam: Zur Verwendung ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erforderlich. Insgesamt gilt, dass auf die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Adresse oder gar Geburtsdatum verzichtet wird.



Herzstück der SPAR-App ist der neue SPAR-minus 25%-Joker, der an der Kassa automatisch auf die bis zu 4 teuersten, rabattberechtigten Produkte im Warenkorb angewandt wird. Die SPAR-App ist ab sofort kostenlos im App-Store sowie Google Play Store zum Download verfügbar.



SPAR geht mit diesem neuen Kommunikationskanal einen digitaleren Weg und bietet Kund:innen ab sofort eine App zum Einkaufen.



„Im Zentrum der App steht das Sparen für unsere Kundinnen und Kunden sowie auch eine Arbeitserleichterung für das Kassenpersonal“, erläutert SPAR-Vorstand Markus Kaser und ergänzt: „Neu ist hier der SPAR-Joker, der zukünftig an der Kassa automatisch bei den bis zu vier teuersten rabattberechtigten Produkten abgezogen wird und, dass man nun Rabattmarkerl auch digital sammeln kann“.



Die App vereinfacht somit den Einkauf, optimiert die Rabatte (automatisch höchstmöglicher Rabatt unter Berücksichtigung aller Promotion-Typen und deren Kombinationen) und beschleunigt die Kassenabwicklung.

Fokus: Digitalisierung von Aktionen, Rabattmarkerl und Kassabon

Der neue SPAR-Joker, die digitale Version des bisherigen 25%-Pickerls, ist das Herzstück der neuen App. Zudem vereint die App auch noch die beliebten Rabattmarkerl sowie weitere exklusive Gutscheine nur für App-Nutzer. Die gedruckten Versionen bleiben aber selbstverständlich für alle Kunden, denen das lieber ist, nach wie vor bestehen. Über die App gibt es auch die Möglichkeit der digitalen Rechnung, somit ist die App nicht nur sparsam hinsichtlich von Angaben persönlicher Daten, sondern auch papiersparsam.

Schnell und unkompliziert mit der SPAR-App Geld sparen

Der Anmeldeprozess für die SPAR-App besteht ausschließlich aus der Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen. Persönliche Angaben wie beispielswiese Name, Postanschrift, Geburtsdatum oder auch eine E-Mail-Adresse sind für die Nutzung der App und die Rabatte nicht zwingend erforderlich, da die SPAR-App Nutzer:innen, welche den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben, eine individuelle Nummer in Form eines Strichcodes (SPAR-Code) zuteilt, mit der der User bzw. das Gerät erkannt werden. Wenn die Kund:innen beispielsweise Rabattmarkerl gemeinsam sammeln wollen, dann braucht es für die Registrierung lediglich die E-Mail-Adresse.



„Die neue SPAR-App funktioniert im Interesse der Konsument:innen sehr datensparsam. Trotz App bleiben wir unserem Credo treu, dass wir die Daten unserer Kund:innen nicht brauchen und daher auch zum Beispiel kein Profiling betrieben wird. Statt die User:innen nach ihrem Wohnort zu fragen, können sie freiwillig bis zu 3 Lieblingsstandorte von SPAR angeben. Basierend auf dieser Angabe erhalten die Nutzer:innen dann zum Beispiel regional gültige Gutscheine für jene Bundesländer, in denen einer ihrer Lieblingsstandorte liegt“, erklärt Kaser die Absicht des Unternehmens, auch weiterhin keine personenbezogenen Kundendaten zu nutzen.

