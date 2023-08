Journalisten sorgen vor

Eine kleine Recherche, die sich richtig lohnt: Laut KV bekommen Journalist*innen die Hälfte ihrer privaten Altersvorsorge gefördert.

Wien (OTS) - Die wenigsten Journalist*innen wissen, dass für ihre Kollektiv-Verträge eine äußerst lukrative Vorsorge verhandelt wurde. Man muss nur höllisch aufpassen, für wen es lukrativ ist: Die Finanz-Industrie oder die Anlegenden. Dank neuer Technik kann man den monatlichen Einsatz jetzt verdoppeln – ohne, dass die Gewinne von Kosten aufgefressen werden.

Kollektiv-Vertrag: Die Hälfte dazu

Angestellte Journalist*innen haben durch ihren Kollektivvertrag eine fantastische Möglichkeit, sich Kapital zur Altersvorsorge aufzubauen, denn die Arbeitgeber zahlen die Hälfte.

VÖZ und GPA djp haben ausverhandelt, dass Dienstnehmer ab dem vollendeten 30. Lebensjahr ihre Einzahlungen bis zu € 243 pro Monat vom Dienstgeber verdoppelt bekommen. Wer z.B. € 240 einzahlt, spart insgesamt € 480 an.

Finanz-Branche: Die Hälfte weg

Aber Vorsicht! Bei üblichen Finanz-Produkten nimmt man Anleger*innen in Österreich im Durchschnitt die Hälfte der Gewinne wieder weg – über hohe Kosten für Provisionen. Sogar der Konsumentenschutz warnt bei einigen der lt. § 44 im KV möglichen Produkten vor den hohen Kosten, die beim Abschluss nicht klar ersichtlich sind.

Wer also den Vorteil der Zuzahlung zur Altersvorsorge durch den Arbeitgeber optimal nutzen will, braucht die richtige Geldanlage. Dazu hat das unabhängige österreichische FinTech fynup eine Software und eine Methode entwickelt, mit der jede*r ganz einfach Geldanlage selber machen kann.

Selber machen: Doppelter Gewinn

Journalist*innen, die ihre Geldanlage selber machen, sparen sich den teuren Finanz-Vertrieb und reduzieren die Kosten auf die Hälfte. Über die Laufzeit führt das zum doppelten Gewinn – beim gleichen Risiko.

Wie das genau funktioniert, wird in kostenlosen Videos, Artikeln, Webinaren bzw. auf journalistenvorsorge.at für Journalist*innen genau erklärt, im Geldanlage-Rechner findet jede*r das optimal Passende am Markt und kauft direkt online. Auf Wunsch mit Honorar-Beratung, in jedem Fall garantiert provisionsfrei.

LIVE-Webinar „Journalisten sorgen besser vor“ Di. 29. August 19 Uhr (LIVE ist das Webinar kostenlos) Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

fynup GmbH · Wolfgang Staudinger · 0676/83801300 · office @ fynup.at · https://www.fynup.at