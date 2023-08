Klarpay AG ernennt Markus Emödi zum Chief Legal and Compliance Officer

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Klarpay AG, ein führendes Fintech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf digitalen Zahlungslösungen, freut sich, die Ernennung von Markus Emödi zum Chief Legal and Compliance Officer und stellvertretenden CEO bekannt zu geben. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche wird Markus umfangreiche Fachkenntnisse bei Klarpay einbringen.

Markus Emödi ist Jurist und hat sich während seiner Karriere auf die Bereiche Compliance und Risikomanagement im Finanzsektor spezialisiert. Seine Kenntnisse in regulatorischen Fragen wie Geldwäschebekämpfung, Wertpapiergesetze, Vermögensverwaltung und Zahlungsverkehr machen ihn zu einer unschätzbaren Bereicherung für das Klarpay-Team.

In seiner neuen Rolle als Chief Legal & Compliance Officer wird Markus entscheidend dazu beitragen, die Geschäfte von Klarpay voranzutreiben und den weiteren Wachstumskurs zu unterstützen. Seine Zuständigkeitsbereiche beinhalten auch die Beaufsichtigung und Verbesserung der Rechts- und Compliance-Funktionen von Klarpay.

„Wir freuen uns, Markus im Klarpay-Team willkommen zu heißen", so Martynas Bieliauskas, CEO der Klarpay AG. „Seine weitreichende Erfahrung in den Bereichen Recht und Compliance wird einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, die Position unseres Unternehmens zu stärken und unsere strategischen Ziele zu erreichen. Markusʼ Know-how wird unseren kontinuierlichen Anstrengungen bei der Bereitstellung sicherer und skalierbarer Zahlungslösungen für unsere Kunden wichtige Impulse geben."

Markus Emödi kommentiert seine Ernennung wie folgt: „Ich empfinde es als eine Ehre, Teil des Klarpay-Teams zu sein und zu seinem langfristigen Erfolg beitragen zu dürfen. Ich freue mich darauf, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten und meine Erfahrungen zu nutzen, um die Rechts- und Compliance-Funktionen des Unternehmens weiter zu verbessern."

Informationen zur Klarpay AG

Die Klarpay AG ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globaler Zahlungsakzeptanz und digitalen Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das ausschließlich mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, will Klarpay digitale Unternehmen durch grenzüberschreitende, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Die Klarpay AG wurde im Jahr 2019 gegründet und ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) der Schweiz gemäß Artikel 1b des Schweizer Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen zugelassenes und reguliertes Finanzinstitut.

