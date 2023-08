Stocker: „ÖH-Vorsitz sollte ideologische Scheuklappen ablegen“

Der Vorwurf einer Militarisierung des Bildungssystems kann leicht entkräftet werden

Wien (OTS) - „Der ÖH-Vorsitz wäre gut beraten, seine ideologischen Scheuklappen abzulegen. Die Aussagen der Vertreter der Österreichischen Hochschülerschaft zeigen, wie wichtig geistige Landesverteidigung ist, da offensichtlich viele immer noch nicht wissen, was ein Milizsoldat leistet. Fakt ist: Milizsoldaten sind Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die in erster Linie ihrem privaten Beruf und Alltag nachgehen“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Die Milizsoldaten gewinnen durch ihre Tätigkeit beim Bundesheer wertvolle Kompetenzen im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und entsprechend ihrer militärischen Funktion auch im Bereich Teamarbeit und Führung. Diese Kompetenzen können sowohl im militärischen Bereich, als auch im Unternehmen angewendet werden. In staatlichen Krisensituationen ist das Österreichische Bundesheer – das nach der Verfassung ein Milizsystem ist – die strategische Reserve unsere Landes“, so Stocker weiter, der abschließend betont: „Gerade die letzten Tage haben uns dramatisch vor Augen geführt, wie wichtig die Rolle des Bundesheeres als strategische Reserve unseres Landes ist. Die jetzige Unwetter-Situation in Kärnten, der Steiermark und auch die Hilfe im Burgenland wäre ohne Bundesheer nicht bewältigbar. Unser Heer als politischen Spielball zu nutzen, ist nicht nachvollziehbar. Umso erstaunlicher ist es, dass der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler 2011 in einer Presseaussendung forderte, das gesamte Militär abzuschaffen.“



