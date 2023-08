FPÖ – Hafenecker: Hasszerfressene Karner-Interviews offenbaren völlige Empathielosigkeit gegenüber Unwetter-Opfern

Unfähigkeit gepaart mit Kaltherzigkeit – ÖVP lässt Bürgern kalte Schauer über den Rücken laufen

Wien (OTS) - „Eine großformatige und eineinhalb kleinformatige Seiten füllen heute die hasszerfressenen Ergüsse des ÖVP-Ober-Apparatschiks Gerhard Karner in den ÖVP-freundlichen Blättern ‚Kurier‘ und ‚Kleine Zeitung‘. Das Land blickt seit Freitag gebannt auf die von schrecklichen Unwettern betroffenen Gebiete und fühlt mit den Opfern dieser Katastrophen. Viele leisten selbstlos und unermüdlich Hilfe. Doch Innenminister Karner interessiert das Schicksal der notleidenden Österreicher keine Sekunde. Sein einziges Problem ist die bevorstehende Abwahl der schwarz-grünen Versager-Regierung durch die Österreicher, die mehrheitlich Herbert Kickl und der FPÖ vertrauen“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Karner beweist neben seiner völligen Unfähigkeit in allen Schlüsselbereichen des Innenressorts, der er zuletzt noch die Auslagerung von Verfassungsschutzarbeit an eine radikal linke Organisation mit nachweislichen Kontakten in gewaltbereite Milieus hinzugefügt hat, nun auch die absolute Kaltherzigkeit und Empathielosigkeit der ÖVP. Beim Anblick dieser Truppe laufen den Bürgern zurecht nur noch kalte Schauer über den Rücken“, so Hafenecker.

