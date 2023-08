ÖH: Soldat_innen haben in Schulklassen nichts verloren

Das Bildungsministerium möchte Soldat_innen für den Lehrberuf anwerben. Die ÖH hält dieses Vorhaben für höchst problematisch und stellt sich klar dagegen.

Soldat_innen haben in Schulklassen nichts verloren. Der verstärkte Einfluss des Bundesheeres in Klassen und Lehrplänen ebnet den Weg hin zu einem militarisierten Bildungswesen. Nina Mathies, ÖH-Vorsitzteam 1/3

Das Lehramtsstudium, sowie der Lehrberuf müssen attraktiver gemacht werden. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen, eine faire Bezahlung und kleinere Klassen. Sarah Rossmann, ÖH-Vorsitzteam 2/3

Der vermehrte Einsatz von Quereinsteiger_innen wertet nicht nur die Qualifikationen von Lehrpersonen massiv ab, er verleugnet die Wichtigkeit von pädagogischen Kompetenzen. Schüler_innen brauchen kompetente Lehrpersonen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen können! Simon Neuhold, ÖH-Vorsitzteam 3/3

Wien (OTS) - In einem Versuch, den Mangel an Lehrpersonen auszugleichen, sollen nun verstärkt Soldat_innen als Quereinsteiger_innen angeworben werden. Die Kooperation aus Bildungs- und Verteidigungsministerium veranlasste unter anderem auch die Verankerung der “umfassenden Landesverteidigung” in den Lehrplänen ab Herbst. Weiters wurden zwei Offiziere in die Schulbuchkommission eingebunden. “ Soldat_innen haben in Schulklassen nichts verloren. Der verstärkte Einfluss des Bundesheeres in Klassen und Lehrplänen ebnet den Weg hin zu einem militarisierten Bildungswesen. ”, kritisiert Nina Mathies vom Vorsitzteam der Österreichischen Höchschüler_innenschaft (ÖH). Anstatt die Militarisierung im Schulsystem voranzutreiben, sollten endlich große gesellschaftlich relevante Themen wie die Klimakrise oder Antidiskriminierung in den Lehrplänen verankert werden.

Polaschek ist mit dem systematischen Lehrer_innenmangel überfordert. Anstatt die Probleme nachhaltig zu lösen, greift er zu Scheinlösungen und kurz gedachter Symptombekämpfung. “ Das Lehramtsstudium, sowie der Lehrberuf müssen attraktiver gemacht werden. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen, eine faire Bezahlung und kleinere Klassen. ”, fordert Sarah Rossmann aus dem ÖH-Vorsitzteam. Lange ausständig ist eine umfassende Lehramtsreform, die das Lehramtsstudium wieder zugänglicher und studierbarer macht.

Pädagog_innen sind Expert_innen auf ihrem Gebiet, die nicht einfach durch Quereinsteiger_innen ersetzt werden können. Anstatt diese Expertise und Verantwortung endlich wertzuschätzen, setzt Polaschek nun immer mehr auf Quereinsteiger_innen und macht das Lehramtsstudium dadurch noch unattraktiver. “ Der vermehrte Einsatz von Quereinsteiger_innen wertet nicht nur die Qualifikationen von Lehrpersonen massiv ab, er verleugnet die Wichtigkeit von pädagogischen Kompetenzen. Schüler_innen brauchen kompetente Lehrpersonen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen können! ”, ergänzt Simon Neuhold aus dem ÖH-Vorsitzteam. Soldat_innen in Schulklassen sind nicht die Lösung, sondern ein weiteres, gravierendes Problem für das österreichische Schulsystem.

