ÖAMTC: Sperre des Loibltunnels (B91) aufgehoben – Erleichterung für Reiseverkehr

Bereits am Nachmittag Freigabe der slowenischen A1

Wien (OTS) - Samstagabend gegen 18.30 Uhr wurde der wichtige Grenzübergang über den Loiblpass (B91) zwischen Kärnten und Slowenien freigegeben, berichtete der ÖAMTC.

Die Verbindung musste – wie etliche weitere Grenzübergänge - nach den schweren Unwettern in der Nacht auf Freitag gesperrt werden. Die Grenzsperren schlugen sich auf den Sommerreiseverkehr nieder: Als einzige direkte Alternative stand die Karawanken Autobahn (A11) zur Verfügung. Sowohl am Freitag, als auch am Samstag standen die Kolonnen in beiden Richtungen vor dem Karawankentunnel im Stau. Die Wartezeiten lagen laut ÖAMTC teilweise bei über zwei Stunden.

Bereits am Samstagnachmittag konnte die Sperre der A1 in Slowenien aufgehoben werden. Avisiert worden war für die Öffnung der Sonntag, die Aufräumarbeiten waren glücklicherweise deutlich rascher erledigt. Aus derzeitiger Sicht sollte die A1 zwischen Ljubljana und Celje am Sonntag befahrbar sein, etliche Nebenstraßen waren aber weiterhin blockiert.

