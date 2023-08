ÖAMTC: Regen, Unfälle und Staus im Reiseverkehr (2) + Grafik

Hoher Zeitverlust zwischen Walserberg und Karawankentunnel, Sperre A1 in Slowenien aufrecht, etliche Grenzübergänge und Straßen im niederrangigen Netz unpassierbar

Wien (OTS) - Mit langen Staus ging es im Samstag-Reiseverkehr weiter, berichtete der ÖAMTC. Speziell auf der Tauern Autobahn (A10) kam es zu massiven Verzögerungen, Unfälle sorgten zusätzlich für Behinderungen.

„Für die Strecke Walserberg – St. Michael musste man am Samstagvormittag mit einem Zeitverlust von rund zwei Stunden rechnen“, berichtete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler live von der A10 in Salzburg. „Besonders hartnäckig hält sich der Stau zwischen der Grenze und Golling, aber auch weiter südlich gibt es immer wieder Abschnitte mit Stopp-and-Go-Verkehr, so etwa zwischen Gmünd und Villach in Kärnten“, so Thaler. Im Rückreiseverkehr kam es zwischen Hüttau und Werfen zu langen Verzögerungen.

Auch vor dem Karawankentunnel (A11) blieb die Situation angespannt:

In beiden Richtungen betrug die Wartezeit teilweise zwischen einer und eineinhalb Stunden, so der Club.

Sperren der Grenzübergänge zu Slowenien und der slowenischen A1 weiterhin aufrecht

In unserem südlichen Nachbarland Slowenien blieb die Hochwasser-Situation anhaltend kritisch. Etliche Verbindungen waren unterspült oder vermurt. Der ÖAMTC appellierte an Reisende, auch bei Verkehrsbehinderungen auf Autobahnen zu bleiben. In den Kärntner Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg waren die kleineren Grenzübergänge zu Slowenien nach wie vor nicht passierbar, auch der Loiblpass (B91) blieb geschlossen. In Slowenien selbst war die Sperre der A1 zwischen Ljubljana und Celje weiterhin aufrecht. Etliche Nebenstraßen und nähere Umfahrungsstrecken waren ebenfalls blockiert. Ausweichen war laut ÖAMTC großräumig über Autobahnen möglich.

