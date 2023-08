FPÖ-Krauss: Indirekte Subventionen an linksradikale Gewalttäter stoppen

Stadt Wien sponsert Antifa-Vortrag mit Steuergeld

Wien (OTS) - Der Umstand, dass die Stadt Wien jenes Veranstaltungslokal des „Klubs Slowenischer Studenten“ in dem kommender Mittwoch ein Vortrag der Linksradikalen „Antifa“ stattfindet, fördert, ist für den FPÖ-Wien Klubchef LAbg. Maximilian Krauss ein handfester Skandal. „Jeder auch nur indirekte Euro an Steuergeld an diese linksextremen Gewalt- und Straftäter ist untragbar“, stellt Krauss fest und bemerkt, dass 2020 der „Kulturbericht“ der MA7 etwa eine Förderung an den „KSŠŠD“ in der Höhe von 1.000 Euro für die Veranstaltungsreihe „Antifaschistischer Winter“ aufweist und in den Jahren 2021 sowie 2022 jeweils 1000 Euro für „Straßenfeste“ überwiesen wurden.

Krauss stellt abschließend fest, dass derartige Förderungen in Zukunft nicht mehr stattfinden dürfen und kündigt ein klares Bekenntnis im Gemeinderat diesbezüglich an. „Wir werden einerseits den Förderstopp und andererseits eine klare Distanzierung der Stadt von Linksradikalismus beantragen.“



