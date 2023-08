Weidinger: „Karl Nehammer ist ein Kanzler für alle Menschen in diesem Land – egal, wo sie wohnen“

Gerade für die ländlichen Regionen ist Bargeld wichtig. Das Bekenntnis des Kanzlers zeigt klar, dass ihm nicht nur die urbanen Zentren, sondern alle Regionen ein Anliegen sind

Wien (OTS) - „Karl Nehammer ist ein Kanzler für alle Menschen in diesem Land – ganz egal, wo sie wohnen. Der Kanzler macht nicht wie andere nur Politik für die Menschen in den urbanen Zentren, sondern hat das ganze Land im Blick. Die Frage von der Versorgung mit Bargeld mag manchen Stadtbewohnern trivial erscheinen, im ländlichen Raum ist es eine Frage mit großen Auswirkungen auf den Alltag“, begrüßt der ÖVP-Abgeordnete Peter Weidinger das Vorhaben von Bundeskanzler Nehammer, das Recht auf Bargeld in der Verfassung zu verankern.

„Es ist sehr zu begrüßen, dass der Kanzler hier ein für alle Mal Sicherheit und Gewissheit schaffen will. Denn aufgrund unterschiedlichster Medienberichte konnte gerade in letzter Zeit eine große Verunsicherung in der Bevölkerung festgestellt werden, was das Recht auf Bargeld in der Bevölkerung betrifft. Die verfassungsrechtliche Verankerung gibt Rechtssicherheit und nimmt den Menschen mögliche Ängste. Ein digitaler Euro mag gewisse Chancen bieten, aber dabei ist sehr wichtig, dass die Wahlfreiheit bei der Wahl von Zahlungsmitteln immer aufrecht bleibt“, so Weidinger abschließend.

