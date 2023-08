Kulinarische Nächte in Kärnten: Raffinierte Gourmet-Menüs zwischen See und Berg

Ab 22. September Gäste erleben ein “Gipfeltreffen des guten Geschmacks” in Bad Kleinkirchheim und genüssliche Höhenflüge am Millstätter See, Brennsee und Maltschacher See.

Bad Kleinkirchheim/Millstätter See/Nockberge (OTS) - Sie kochen mit Leidenschaft. Gemeint sind die 14 Köchinnen und Köche, die bei den Kulinarischen Nächten in Bad Kleinkirchheim sowie am Millstätter See, Brennsee und Maltschacher See die hohe Kunst der feinen Küche präsentieren.

Vom 22. September bis 14. Oktober werden jedes Wochenende (jeweils freitags und samstags) raffinierte Themen-Menüs serviert. Neu dabei sind die Genuss Wirte des Restaurants mo.wi (Hotel Moserhof) in Seeboden, Seeglück (Hotel Forelle) in Millstatt und Charly’s Mein Restaurant in Döbriach.

Während das Fünf-Gang-Menü die Geschmacksnerven verwöhnt, erzählen die heimischen Produzenten, die persönlich den Abend begleiten, was ihre Lebensmittel so besonders macht. Die Symbiose zwischen Genuss auf den Tellern und Geschichten rund um die verwendeten Produkte macht die Kulinarischen Nächte zu einem Mekka für verwöhnte Gaumen.

Augenmerk auf vegetarische Wünsche

Das Angebot an vegetarischen Menüs wird nochmals kräftig angezogen. “ Bei den meisten Themen-Menüs wird es auch eine vegetarische Variante auf Anfrage geben. Erstmals haben wir an einem Abend sogar ein veganes Alternativ-Angebot , welches das Küchenteam vom Lindenhof in Feld am See kreiert”, freut sich Genussland Kärnten-Showkoch Marco Krainer. Spitzenweine aus Kärnten runden das regionale Geschmackserlebnis ab. Die Kärntner Winzer, die den jeweiligen Themenabend mitgestalten, präsentieren ihre prämierten Weine. 31 Genussland Kärnten-Produzentinnen und -Produzenten liefern die Zutaten für die insgesamt 31 exquisiten Menüs.

“Kulinarische Reise”

Jedes Wochenende widmen die Küchenteams der teilnehmenden Betriebe einem anderen Motto. Wer die Geschmacksvielfalt verschiedener Küchen kennenlernen möchte, sollte sich ein Ticket für die “Kulinarische Reise” in Bad Kleinkirchheim am 22. September (Beginn 17:00 Uhr) sichern. Sie bildet den offiziellen Auftakt zu den Kulinarischen Nächten.

Bei der “Kulinarischen Reise” spazieren die Gäste gemütlich von Hotel zu Hotel - jeder Gang des Eröffnungsmenüs wird in einem anderen Ambiente serviert. Die Reise beginnt im Hotel Prägant mit einer Vorspeise aus “Rauchkuchl und Selch”. Die genussvolle Ortserkundung führt weiter zur Loy-Stub’n in der Thermenwelt Hotel Pulverer mit einer Suppe aus “Kärntner Korn, Kraut und Ruabn”. Der Hauptgang unter dem Motto “Vom Reh zum See” wird im Family & Sporthotel Kärntnerhof gereicht. Das süße Finale erwartet die Gäste im Ortners Eschenhof Alpine Slowness, wo Kärntner Wein auf Kärntner Kas trifft. Die “Wanderung von Genuss zu Genuss” wird von Genussland Kärnten-Showkoch Marco Krainer moderiert und begleitet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets sind über die Tourismusinformation Bad Kleinkirchheim erhältlich: www.kulinarischenaechte.at oder unter Telefon (04240) 8212.

Kulinarische Tage für Genießer

3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstück und 2-Tages-Ticket zu den “Kulinarischen Nächten” ab 235 Euro pro Person, buchbar unter info@badkleinkirchheim.at



Die Themen-Wochen im Überblick

23. September, Beginn 19:00 Uhr -Kärntner Wein trifft Kärntner Kas

29. und 30. September, Beginn 19:00 Uhr - Vom Reh zum See

6. und 7. Oktober, Beginn 19:00 Uhr - Kärntner Korn, Kraut und Ruabn

13. und 14. Oktober, Beginn 19:00 Uhr - Feines aus Rauchkuchl & Selch

Die Tischreservierung für die Themen-Menüs erfolgt direkt über den Gastronomiebetrieb oder via Ticketkauf über die Tourismusinformation Bad Kleinkirchheim. Weitere Informationen unter www.kulinarischenaechte.at oder unter Telefon (04240) 8212.

Genuss-Markt der Regionalität

Die Genussland Kärnten Produzenten laden zusätzlich jeden Samstag (zwischen 23. September und 14. Oktober) ab 14:00 Uhr im Kurpark gegenüber der Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein zu einem geschmackvollen Genuss-Nachmittag ein. Bei stimmungsvoller Musik können die Produkte vor Ort verkostet und gekauft werden.

