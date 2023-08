Gerry Weber GmbH - Abverkauf mit -70%

Wien (OTS) - Im Rahmen des anhängigen Insolvenzverfahrens wurden nunmehr sämtliche Filialen der Gerry Weber GmbH - ausgenommen die Filialen am Graben in Wien sowie in Parndorf - geschlossen. In den beiden verbliebenen Filialen am Graben in Wien sowie in Parndorf startet ab sofort bis auf Weiteres der Abverkauf mit -70% auf das gesamte Sortiment.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Ulla Reisch

office.wien @ ulsr.at