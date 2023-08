Rotes Kreuz im Unwetter-Einsatz

Stv. Bundesrettungskommandantin Stickler: „Bleiben Sie bei Starkregen und Überflutung zu Hause!“ Appell zur Krisenvorsorge und Vorbereitung für den Notfall.

Wien (OTS) - In der Nacht auf Freitag haben starke Unwetter zu Überflutungen und Murenabgängen in Teilen Kärntens, Burgenland und der Steiermark geführt. Die Blaulichtorganisationen sind im Einsatz, das Rote Kreuz unterstützt die Feuerwehr bei ihren Einsätzen.

Monika Stickler, stellvertretende Bundesrettungskommandantin appelliert: „Im Falle von Starkregen und Hochwasserwarnungen wird dringend davon abgeraten, das eigene Zuhause zu verlassen, um sich nicht weiter in Gefahr zu bringen. Wird dringend Hilfe benötigt, bitte den Notruf wählen und auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einsatzorganisationen warten. Bringen Sie sich nicht in unnötige Gefahr und achten Sie auf Ihre Mitmenschen. Jetzt ist der starke Zusammenhalt aller unentbehrlich!“

Werden in betroffenen Regionen Krisenstäbe eingesetzt, unterstützt das Rote Kreuz die lokalen Behörden.

Was ist im Notfall zu tun?

„Man kann es nicht oft genug sagen: Vorbereitung ist alles! Wer gut vorbereitet ist, kann in akuten Notsituationen besser Ruhe bewahren. In der Team Österreich-App finden sich aktuelle Wetterwarnungen für ganz Österreich sowie zahlreiche Tipps und Checklisten für die Vorbereitungen auf diverse Notsituationen und die Hilfe im Katastrophenfall. Bitte gehen Sie zu Hause die wichtigsten Punkte durch, um sich für den Notfall vorzubereiten“, so Stickler.

