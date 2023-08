„Guglhupfgeschwader“ am 7. August in ORF 1: Dienstjubiläum mit Schuss – Der achte Eberhofer-Krimi im ORF

Als deutschsprachige Free-TV-Premiere um 20.15 Uhr: Sebastian Bezzel und Simon Schwarz zwischen Glücksspiel, Erpressung und Mafia-Bande

Wien (OTS) - Nachschub für Fans der Eberhofer-Krimis: Bevor Sebastian Bezzel & Co ab nächster Woche im Kino zum „Rehragout-Rendezvous“ bitten, zeigt ORF 1 am Montag, dem 7. August 2023, um 20.15 Uhr „Guglhupfgeschwader“ – die achte Verfilmung der Rita-Falk-Bestseller-Krimis rund um den Dorfpolizisten Eberhofer und seine Einsätze im bayerischen Niederkaltenkirchen – als deutschsprachige Free-TV-Premiere. Und auch nach zehn Jahren im Dienst wird Eberhofer keine Pause gegönnt: Gemeinsam mit seinem Freund Rudi (Simon Schwarz) begibt er sich erneut auf Verbrecherjagd und ermittelt gewohnt kurzweilig und unterhaltsam in einem Mordfall – Verstrickungen mit der Mafia inklusive! Das Drehbuch zu „Guglhupfgeschwader“ stammt von Stefan Betz und Ed Herzog, der auch wieder im Regiesessel Platz nahm. Ein Wiedersehen gibt es mit der kultigen Stammbesetzung rund um Bezzel und Schwarz: Mit dabei sind auch diesmal Enzi Fuchs, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen und Stephan Zinner. Neu am Set sind Stephanie Reinsperger als Theresa, die neue Freundin von Rudi, und Johannes Berzl als Lotto-Otto.

Zum Inhalt von „Guglhupfgeschwader“:

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) vermeidet als gemütlicher Dorfpolizist in Niederkaltenkirchen in Bayern weiterhin jeglichen Konflikt. Zuallererst gehört sein zehnjähriges Dienstjubiläum ordentlich gefeiert – doch so weit kommt es vorerst nicht. Als der spielsüchtige Lotto-Otto (Johannes Berzl) von mafiösen Geldeintreibern beschossen wird, bleibt Franz keine Wahl – er muss einschreiten. Mit Hilfe von Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) versucht er, Lotto-Otto vor der Mafia-Bande zu schützen. Nebenbei machen Eberhofer unverhoffter Familienzuwachs und die unfreiwillige Paartherapie mit seiner Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) zu schaffen – und zu allem Überfluss werden noch Oma Eberhofers (Enzi Fuchs) Guglhupfe von Patronen durchlöchert. Dann stößt Franz auf eine unschöne Entdeckung: Der Kopf der Mafia-Bande ist kein Unbekannter!

