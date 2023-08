DenkWerkstatt St. Lambrecht, 4.- 6. Oktober 2023

„Anpacken: Voraussetzung für Wohlstand und Soziale Sicherheit“

Wien/St. Lambrecht (OTS) - Wien/St. Lambrecht (OTS) - Philipp Blom, Christopher Drexler, Elisabeth Stadler, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Winfried Pinggera, Walter Pöltner, Franz Schellhorn, Konrad Mitschka, Wilhelm Krautwaschl bilden Höhepunkte der DenkWerkstatt St. Lambrecht 2023.

Die Leitung liegt bei Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal.

„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – eine Neuinterpretation?“ bildet ebenso einen Programmschwerpunkt wie „Ende der Generation Wohlstand“ und „Glaubwürdigkeit von Institutionen“. Hochaktuelle Themen in Zeiten wie diesen.

Die Frage nach Sinnfindung ist wichtiger denn je, wir haben uns daher auch entschlossen in Zusammenarbeit mit der Katholischen Medien Akademie eine MedienWerkstatt für junge Journalistinnen und Journalisten in die Tagung zu integrieren. Die MedienWerkstatt leitet CRin a.D. Antonia Gössinger.

Geschehnisse der letzten Zeit haben uns deutlich gezeigt, dass wir doch nicht in so sicheren Zeiten leben, wie unsere Eltern es uns wünschten. Vieles ist im Umbruch: in höchstpersönlichen Bereichen, in familiären Strukturen, gesellschaftspolitisch und auch weltpolitisch.



Wir freuen uns, all diese Themen gemeinsam mit Ihnen bei der Denkwerkstatt St. Lambrecht 2023 zu reflektieren, Ihre Ansichten und Einschätzungen zu hören und darauf gemeinsam klüger zu werden. Alle Details: https://denkwerkstatt-stlambrecht.org/de/news/denkwerkstatt-2023/

Rückfragen & Kontakt:

Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge – Denkwerkstatt St. Lambrecht

Prof. Dr. Johannes M. Martinek

plattform.martinek @ gmail.com

0664 314 55 09

Wiedner Hauptstraße 57, 1040 Wien