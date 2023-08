SPÖ-Klubobmann Kucher: „Einen Bankomaten in jeder Gemeinde und so Bargeldversorgung garantieren statt plumpen Sommerlochdebatten!“

SPÖ will Bargeldversorgung in Österreich gesetzlich garantieren & Bankensektor verpflichten, in jeder Gemeinde mind. einen Bankomaten aufzustellen – „Gerne im Verfassungsrang!“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubobmann Philip Kucher sieht in der Aktion des Bundeskanzlers reinen Populismus: „Auch wenn wir hundert Mal das Wort ‚Bargeld‘ in die Verfassung schreiben, gibt es damit keinen einzigen Bankomaten mehr in Österreich. Wir wollen ein Bargeldversorgungsgesetz, damit jeder Mensch in ganz Österreich jederzeit zu seinem eigenen Bargeld kommt und auch überall damit bezahlen darf – das gerne auch im Verfassungsrang. Was wir sicher nicht wollen, ist Schwarzgeld in die Verfassung zu schreiben.“ *****

Konkret will die SPÖ einen Bankomaten in jeder Gemeinde und so eine echte Bargeldversorgung in ganz Österreich, auch am Land, garantieren, „statt eine plumpe Sommerlochdebatte zu führen“, so Kucher. Die SPÖ hat ihr Konzept unlängst präsentiert. Dieses sieht vor, den heimischen Bankensektor, der im Vorjahr einen Gewinn von 10,2 Milliarden Euro verzeichnet hatte, dazu zu verpflichten, in jeder Gemeinde mindestens einen Bankomaten aufzustellen. Es sind mittlerweile 450 Gemeinden betroffen, in denen entweder kein Bankomat mehr vorhanden ist, oder die Gemeinde selbst dafür bezahlen muss. Eine Ausstattung dieser 450 Gemeinden würde dem angesprochenen Sektor gerade 0,1 Prozent des Gewinns kosten. Kucher: „Was Nehammer vorschlägt ist, dass die öffentliche Hand, die Steuerzahler:innen, den Job der Banken überall dort übernehmen sollen, wo sich der Bankomat nicht rentiert. Privatisierung der Gewinne, Sozialisierung der Verluste. Tolle Wirtschaftspolitik!“

Mit dem Wort Bargeld in der Verfassung sei leider noch niemandem geholfen. Außer vielleicht Drogen- und Menschenhändlern und „einzelnen FPÖ oder ÖVP-Politikern, die gerne Bargeld in Sporttaschen zu Schwiegermüttern oder sonst wohin chauffieren“, so Kucher, der weiters festhält, dass die SPÖ für so eine Politik nicht zur Verfügung steht. SPÖ-Klubobmann Kucher abschließend: „Dass sich ÖVP und FPÖ hier einig sind, zeigt, dass wieder zusammenwächst, was nach der Wahl zusammen koalieren will, um wieder gemeinsam Bargeld im Dienstwagen chauffieren zu können.“ (Schluss) lk/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at