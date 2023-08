Generali prämiert Unternehmen für ihre Nachhaltigkeitskonzepte

Der SME EnterPRIZE wurde beim Generali Open Kitzbühel zum dritten Mal verliehen. Erstmals wurde der Sonderpreis „Start-up“ vergeben.

Wien (OTS) - Die Generali Österreich hat gestern die Sieger_innen des SME EnterPRIZE Nachhaltigkeitspreises in Kitzbühel ausgezeichnet. Der Preis würdigt Klein- und Mittelbetriebe, die mit ihren innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen zur positiven Entwicklung von Gesellschaft und Umwelt beitragen.

Die Sieger_innen sind:

Aufgrund der vielversprechenden Bewerbungen hat sich die Generali Österreich dieses Jahr dazu entschieden, erstmals einen Sonderpreis für Start-ups zu vergeben:

SUPASO GmbH bekommt Sonderpreis „Start-up“



Gregor Pilgram, Vorstandsvorsitzender der Generali Österreich, betonte in seiner Rede die entscheidende Rolle, die kleine und mittlere Unternehmen bei der Bewältigung globaler Herausforderungen, wie Klimawandel und soziale Ungleichheit, spielen. „Die Vielfalt und der Innovationsgeist der Bewerber_innen beeindrucken uns jedes Jahr aufs Neue. Mit dem Generali SME EnterPRIZE geben wir Unternehmen, die out-of-the-box denken, eine Plattform, um ihre Bekanntheit und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern,“ so Gregor Pilgram. „Es freut uns sehr, dass wir seit dem Start des SME EnterPRIZE eine Dynamik aufbauen konnten, die von Jahr zu Jahr noch mehr hervorragende Betriebe zum Mitmachen motiviert.“

Die Siegerunternehmen in den Hauptkategorien erhielten ein Preisgeld in Höhe von je 10.000 Euro und eine einjährige Mitgliedschaft beim Climate-Education-Start-up Glacier mit Zugang zur Climate Academy. Dorfplatz STAW bekommt zudem eine Einladung zum internationalen SME EnterPRIZE Event der Generali Group in Brüssel. Der Sonderpreis für Start-ups ist mit 3.000 Euro dotiert. Insgesamt haben sich fast 150 österreichische Unternehmen um die Auszeichnungen beworben.

Die Entscheidung über die Sieger_innen fiel durch eine hochkarätige Experten-Jury, zu der Hildegard Aichberger, Vorstandsmitglied der oekostrom AG, Markus Bürger, Generalsekretär des Österreichischen Rats für Nachhaltige Entwicklung, Kerstin Neumann, Professorin für Corporate Sustainability an der Universität Innsbruck, Michael Themessl, Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit der Wirtschaftskammer Österreich, und Andreas Tschas, CEO von Glacier gehörten. Auch CEO Gregor Pilgram und Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing, waren als Generali Vertreter in der Jury dabei und wirkten bei der Wahl der Österreich-Gewinner_innen mit.

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

