67. Großheuriger Pfaffstätten eröffnet

LH Mikl-Leitner: Das älteste und größte Weinfest Österreichs dank unserer kompetenten und engagierten Winzerinnen und Winzer

St.Pölten (OTS) - Gestern, Donnerstagabend, eröffneten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundeskanzler Karl Nehammer das größte Weinfest Österreichs, den Großheurigen Pfaffstätten, der bis inklusive 15. August Regionales, Kulturelles und Traditionsreiches bietet und seit 1954 ein Treffpunkt für alle Generationen ist. „Es ist das älteste und größte Weinfest Österreichs“, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner und unterstrich:

„All das wäre aber nicht möglich, hätten wir nicht unsere Winzerinnen und Winzer, die ihr Handwerk verstehen und es tagtäglich mit Kompetenz, Engagement und Herzblut ausüben.“ Sie bedankte sich zudem bei Festobmann Roman Schalko und Weinbauvereinsobmann Wolfgang Breyer für ihre Arbeit und Organisation.

Niederösterreich sei „die“ Weinbauregion Österreichs, mit 27.000 Hektar Anbaufläche und 1.000 Kellergassen in acht Weinbauregionen und darauf sei man unglaublich stolz, führte Mikl-Leitner weiter aus. „Der Wein ist eines unserer ältesten Kulturgüter und neben unserer Landschaft, unserer Kultur und Natur ein großer Grund, warum nationale und internationale Gäste gerne nach Niederösterreich kommen.“ Der niederösterreichische Wein sei in den letzten Jahrzehnten zu einem Exportschlager und zu einer der wichtigsten Visitenkarten und Botschafter in die Welt hinaus geworden. Mikl-Leitner: „Der Wein spielt auch eine ganz zentrale Rolle für den Tourismus, denn jeder fünfte Urlauber sagt, er kommt wegen des Weins in unser Bundesland“, damit sorge er für die Sicherung vieler Arbeitsplätze und generiere enorme Wertschöpfung.

Dies bestätigte auch Bundeskanzler Karl Nehammer: „Wenn ich heute internationale Gäste bei uns empfange, sind sie immer beeindruckt von der Vielfalt, der Tradition und Kultur in unserem Land, und da gehört der Wein und die Qualität des Weines natürlich dazu.“ Nehammer hob in seinen Worten ebenfalls die Arbeit der Winzerinnen und Winzer, vor allem aber den „Mut unserer Jungwinzerinnen und Jungwinzer“ hervor, „ständig Neues auszuprobieren, neugierig zu sein, die Welt zu bereisen und von anderen zu lernen, um unseren Wein noch besser zu machen.“ Der österreichische Wein sei also ein wichtiger Faktor für internationale Beziehungen, sagte der Kanzler und meinte abschließend: „Ich freue mich, hier zu sein, zusammenzusitzen und bei einem herrlichen Wein aus Niederösterreich miteinander zu reden und auf das Leben anzustoßen.“

„Ich wünsche mir, dass unser Großheuriger einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander leistet und dass die nächsten Tage dazu dienen, dass die Menschen wieder näher zusammenrücken“, sagte der Pfaffstättner Bürgermeister Christoph Kainz. Er bedankte sich bei allen, „die dieses Weinfest neben ihrem laufenden Betrieb vorbereitet haben.“ Genuss, Kulinarik und Miteinander sollen im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen, so Kainz abschließend.

Zu Wort kam auch die Pfaffstättner Weinkönigin Christina Rodlauer, genauso wie die Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Partnergemeinde Alzenau-Hörstein Bürgermeister Stephan Noll, der bayrische Landrat Alexander Legler und die Weinherbstkönigin Mia Fischer. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung des Großheurigen von der Trachtenkapelle Pfaffstätten.

Das größte Weinfest Österreichs wird heuer zum 69. Mal ausgerichtet, 67-mal als Großheuriger, zweimal coronabedingt als Weindorf. Das Programm und alle Informationen unter www.heurigendorf.at

