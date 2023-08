PALLAS CAPITAL beteiligt sich an der Nobilegroup

Wien (OTS) - Dezentral, nachhaltig und partizipativ. So sehen die Energiesysteme der Zukunft aus. Was einfach klingt, ist in der Praxis komplex und Bedarf viel Know How. Genau dieses Know How ist in der Nobilegroup vorhanden.

Die Geschäftsführer:innen Peter Gönitzer und Lorena Skiljan haben jahrelange Expertise in diesem Fachgebiet aufgebaut und beschreiben das Geschäftsmodell wie folgt: "Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Energiegemeinschaften und individuelle Energielösungen, denn wir sind die Architekten für die Energiesysteme der Zukunft.“

Der Energiemarkt ist im Umbruch und dies bedeutet große Chancen. Mit PALLAS CAPITAL steht der Nobilegroup nun ein Partner zur Seite, der vor allem Erfahrung im Bereich Wachstum, Finanzierung und Entwicklung neuer Geschäftsbereiche mitbringt.



"Gemeinsam wollen wir einen Beitrag zur Energiewende leisten, indem wir innovative Technologien einsetzen und verstärkt auch eigene Projekte im Bereich Wasser, Wind und Sonne umsetzen", so der Vorstand der PALLAS CAPITAL Group.

Auch Investoren dürfen sich freuen, denn bald schon soll es ein Möglichkeit geben, vom Wachstum der Nobilegroup und ihren Projekten zu profitieren.



Die PALLAS CAPITAL Group AG unter der Leitung von Florian Koschat und Helmut Kogler hält strategische Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen und fördert deren nachhaltiges Wachstum.



Rückfragen & Kontakt:

PALLAS CAPITAL Group AG

Florian Koschat



+43 1 3363666

koschat @ pallascapital.com

www.pallascapital.com