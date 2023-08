Post und bank99: Flächendeckendes Netz und Mehrwert in ganz Österreich

Wien (OTS) - Während sich andere Banken aus vielen Gebieten zurückziehen, ist das Ziel der bank99 weiterhin flächendeckend in ganz Österreich vertreten zu sein. „Wo andere gehen, bleiben wir! Post und Bank in einem Standort vereint, bringt unseren Kund*innen Mehrwert und das ganz in der Nähe. Unsere 1.723 Geschäftsstellen bedienen unterschiedliche Kund*innenbedürfnisse. Können in den 369 Postfilialen Giro- und Sparprodukte für die ganze Familie erworben und serviciert werden, stehen für den täglichen Gebrauch zusätzlich 1.354 Post Partner ums Eck für die Servicierung zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Angebot durch die persönliche Beratung unserer Expert*innen im Finanzierungs-, Spar- und Vorsorgebereich. So können wir unseren Kund*innen nicht nur modernes Online-Banking bieten, sondern stehen auch persönlich im ganzen Land vor Ort zur Verfügung“, sagt bank99-Vorstandsmitglied Patricia Kasandziev.

„Als Bank der Post genießen wir viele Vorteile, die herkömmliche Retailbanken nicht haben. So ermöglicht uns das flächendeckende Netz von Postfilialen und Post Partnern auch dort unseren Kund*innen unser Service anzubieten, wo andere Banken sich zurückziehen müssen“, betont Kasandziev, die den Vorteil für die Kund*innen aus der Kombination von Filial- und Digitalstärke hervorhebt: „Einerseits will ich als Kund*in meine Bankgeschäfte bequem rund um die Uhr und ortsunabhängig erledigen können, andererseits aber auch Betreuer*innen in der Nähe haben, die für mich da sind, wenn ich wichtige Finanzentscheidungen für mein Leben treffe, über die ich persönlich beraten werden will.“ Die bank99 vereint beides: einfaches Online-Banking, mobile Betreuung und flächendeckende Vor-Ort-Servicierung. „Das ist speziell und anders als bei anderen Banken“, freut sich Kasandziev. „Und genau dafür sind wir auch 2020 am Markt angetreten.“ Ein Meilenstein gelang im Frühjahr 2023 durch die technische Anbindung der ehemaligen rein digitalen ING-Kund*innen an das Schaltersystem der bank99. Damit haben nun auch über 100.000 ehemalige Direktbankkund*innen die Möglichkeit, Schalterdienstleistungen zu nutzen. „Ein Service, das sehr gut angenommen wird und uns zeigt, dass auch digital affine Kund*innen den Bankschalter schätzen und stark nachfragen“, betont Kasandziev.

INFRASTRUKTUR IM LÄNDLICHEN RAUM STÄRKEN

Die Österreichische Post setzt seit mittlerweile über 20 Jahren auf Post Partner – ein Erfolgsmodell von dem auch die Kund*innen der bank99 profitieren. Denn neben dem umfassenden Serviceangebot in den Postfilialen decken Post Partner Basisfinanzdienstleistungen ab: Konto-Ein- und Auszahlungen sind hier bis 3.000 Euro möglich. Bargeldtransaktionen via RIA Money Transfer können bei allen 369 Postfilialen und ausgewählten 395 Post Partnern durchgeführt werden. „Uns ist es wichtig, Synergien aktiv und effizient zu nutzen. Die räumliche Nähe ist für viele unsere Kund*innen ein zentrales Element für Erledigungen und somit Bankentscheidungen“, so Kasandziev. Die Post ist da. Die bank99 ist da. Und das zusätzliche Serviceangebot des Post Partners ist da. Daraus ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle.

Dass das flächendeckende Angebot auch bei den Kund*innen gut ankommt, bestätigen dem Finanzinstitut regelmäßig unabhängige Auszeichnungen wie unlängst der Recommender Award des Finanz-Marketing Verbands Österreichs. Bereits zum zweiten Mal wurde die bank99 heuer in der Kategorie Kund*innenzufriedenheit ausgezeichnet und liegt damit bei der Weiterempfehlungsbereitschaft ihrer Kund*innen mehr als fünf Prozent über dem Branchenschnitt.

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Seit April 2020 aktiv, übernahm sie zum Jahresende 2021 das Privatkund*innengeschäft der ING in Österreich. Mit über 300 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit über 260.000 Kund*innen. Als Digitalbank mit einem flächendeckenden Netz von über 1.700 Geschäftsstellen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und Versicherungen.

