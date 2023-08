Bernd Schwarzers „Europawerk“ aus der Sammlung Weiss im Bank Austria Kunstforum Wien – BILD

Erstmals wird ein Teil der umfangreichen Sammlung Weiss gezeigt. Die Ausstellung ist von 3. bis 22. September 2023 bei freiem Eintritt zu sehen. Vernissage am 2. September 2023.

Wien (OTS/LCG) - Der in Düsseldorf lebende und arbeitende Bernd Schwarzer (geboren 1954 in Weimar) gilt als einer der wichtigsten deutschen Künstler – er ist Vordenker, Zeitzeuge und Porträtist der großen geschichtlichen Veränderungen. Seit über 50 Jahren beschäftigen ihn die Themen Europa, Deutschland und die Wiedervereinigung sowie das Thema Menschenrechte. Rund um diese zentralen Themen hat der Visionär im Laufe der letzten Jahrzehnte eine eigenwillige Ikonographie entwickelt, deren Komplexität nicht immer leicht zu entschlüsseln ist. Schwarzers Bilder „stehen zwischen erstaunlichen Vereinfachungen und staunenswertem Weitblick, zwischen Hoffnung und Appell“, schrieb einst der deutsche Kunsthistoriker Manfred Schneckenburger über einen der vielseitigsten, zeitgenössischen Künstler.

Die Ausstellung „Bernd Schwarzer: Europawerk“ wird durch die Sammlung Weiss ermöglicht und findet in Kooperation mit dem Bank Austria Kunstforum statt. Die Vernissage findet am Samstag, den 2. September 2023, um 17.30 Uhr, statt.

Zur Eröffnung sprechen:

Ingried Brugger , Direktorin des Bank Austria Kunstforum Wien

, Direktorin des Bank Austria Kunstforum Wien Tayfun Belgin, Kunsthistoriker und Direktor des Osthaus Museum Hagen

Bernd Schwarzers „Europawerk“

In den 1980er-Jahren entwickelte Schwarzer eine einzigartige und farbstarke Malerei, die sich in einer fast rauschhaften Ikonographie abstrakt, aber auch figürlich ausdrückt. Seine spezifisch pastose Malerei in Öl, die ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, ist bis heute ungebrochen. Werke aus dieser Zeit behandeln Deutschland-Themen, die jedoch nicht aus nationalem Interesse sondern aus Betroffenheit über die Teilung Deutschlands und dem Leid der Menschen entstanden. Wie beim Künstlerkollegen Jörg Immendorff lebte in Schwarzer lange Zeit der Traum von der Zusammenführung Deutschlands, den er in seinen Werken „Mauerbild (Schwarz-Rot-Gold)“ oder „Deutsche Köpfe (Zwei deutsche Brüder)“ verarbeitete.

Nach 1990 widmete sich der deutsche Künstler europäischen Themen, in denen die Farben Blau und Gelb dominieren. Farben, die heute – nach dem russischen Angriff – vornehmlich als ukrainische Farben angesehen werden. „Sein Europa“ repräsentiert abendländische Geistesgeschichte und strebt die Überwindung von Barrieren und Konflikten auf dem Kontinent an. Die europäischen Themen haben ein gewaltiges Œuvre entstehen lassen. Ein Teil der umfangreichen Sammlung Weiss wird nun erstmals wird in Wien ausgestellt, darunter 40 Objektbilder und die Plastik „Österreichischer Adler (Rot-Weiß-Rot)“.

Weitere Informationen auf kunstforumwien.at



