VP OA Dr. Walentich: Egal ob im oder vor einem Krankenhaus, gute öffentliche Medizin braucht Gesamtverantwortung

Kurienobmann der angestellten Ärzte der NÖ Ärztekammer fordert Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Akutmedizin im Spital und an den Schnittstellen

Wien (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ließ gestern mit Vorschlägen zur Stärkung der Landarztmedizin aufhorchen. Dem Chef der Kurie Angestellte Ärzte in der NÖ Ärztekammer Vizepräsident OA Dr. Wolfgang Walentich, MSc ist das zu kurz gedacht: „Genauso, wie wir diese Initiative zur besseren Versorgung begrüßen, sehen wir aber – wenn die öffentlich garantierte Versorgung schwerer erkrankter Menschen gewährleistet sein soll – die absolute Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen inklusive der Bezahlung der öffentlich geleisteten Akutmedizin in den Krankenhäusern und an den Schnittstellen des Systems entsprechend zu stärken.“

Dieser Forderung stimmt auch der Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich, Dr. Harald Schlögel, uneingeschränkt zu: „Das Gesundheitssystem muss als Ganzes gesehen werden, per definitionem ist ein System ja ein aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes und ein solches System funktioniert nur dann optimal, wenn alle Teile bestmöglich arbeiten. Dafür müssen diese `Teile´ des Gesundheitssystems aber eben auch die besten Arbeitsbedingungen vorfinden.“

Gute öffentliche Medizin ist nur mit einer gut organisierten Akutmedizin als starkem Rückgrat möglich

„Nur durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Akutmedizin in den Spitälern und an den Schnittstellen ist eine gute Versorgung, entsprechend der Schwere des Krankheitsbildes, auch dann sicherzustellen, wenn mehr an ärztlicher und pflegerischer Leistung notwendig ist“, betont Walentich und erklärt: „Wir denken nicht mehr in alten Strukturen, sondern haben erkannt, dass es nur eine gute öffentliche Medizin mit dem Rückgrat einer gut organisierten Akutmedizin geben kann.“

