NEVEON verkauft das Fertigprodukt-Automotive-Geschäft an die Trèves-Gruppe

Die Schaumstoffsparte von Greiner fokussiert sich damit auf ihr Kerngeschäft / Mitarbeiter:innen werden mit allen Rechten und Pflichten vom neuen Eigentümer übernommen.

Wien/Issy Les Moulineaux (OTS) - Die Greiner-Schaumstoffsparte NEVEON hat ihr Automotive-Geschäft Perfoam an die Trèves Gruppe verkauft. Die Transaktion wird nach der kartellrechtlichen Freigabe voraussichtlich noch vor Jahresende abgeschlossen sein.

Perfoam ist auf Innenverkleidungen und Antriebsstrang-Isolationsteile für Automobile spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Perfoam mit knapp 600 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.

Die Greiner-Schaumstoffsparte NEVEON zieht sich damit aus dem Fertigprodukt-Automotive-Geschäft zurück und konzentriert sich auf ihr vertikal integriertes Schaumstoffkerngeschäft in den Bereichen Living & Care (Matratzen, Polstermöbel und Health-Care-Anwendungen), Mobility (Aviation & Railway) und eine breite Palette von Spezialschaumstoffanwendungen, wie zum Beispiel für Kesselisolierungen, technische Schäume oder Verbundschaumstoffe.

Mit der weltweiten Präsenz von Trèves werden die Mitarbeiter:innen, Produkte und Technologien von Perfoam in ein breit gefächertes und umfassendes Netz von Akustikspezialisten integriert, das in über 18 Ländern auf vier Kontinenten vertreten ist.

Der abgespaltene Bereich umfasst die Greiner Perfoam GmbH in Enns, Österreich, die Greiner Perfoam GmbH in Linz, Österreich, die Greiner Perfoam s.r.o. an den Standorten Tabor und Valašské Meziříči (Tschechien), die Greiner Perfoam Automotive Components, S. de R.L. de C.V. in Mexiko sowie die beiden Joint Ventures Shenyang Greiner Automotive Components Co, Ltd. und Tianjin Greiner Automotive Components in China. Die Beschäftigten werden vom neuen Eigentümer mit allen Rechten und Pflichten übernommen und sind bereits über die Pläne informiert worden. Dies betrifft insgesamt 583 Mitarbeiter:innen, 266 davon in Österreich (113 in Linz und 153 in Enns).

„Wir sind überzeugt, dass eine profitable Weiterentwicklung der Perfoam-Gruppe nur mit einem strategisch passenden Eigentümer möglich ist, der zu 100 Prozent auf den Automotive-Bereich fokussiert ist. Gleichzeitig ist der Verkauf Teil einer strategischen Strukturanpassung bei der Schaumstoffsparte NEVEON, die in Zukunft einen noch stärkeren Fokus auf hochwertige Schaumstoffe für Matratzen, Möbel und Spezialanwendungen vorsieht“, so Axel Kühner, CEO der Greiner AG.

„Diese Konzentration auf das Kerngeschäft ist ein wichtiger und richtiger Schritt für NEVEON. Er wird einerseits zu einer stabilen und erfolgreichen Zukunft beitragen und andererseits dem Automotive-Business neue und weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten bieten“, so Jürgen Kleinrath, CEO des Spartenunternehmens NEVEON.

„Die Übernahme von Perfoam bestätigt die Rolle von Trèves als Marktkonsolidierer und stärkt die Präsenz von Trèves in Osteuropa sowie die Beziehungen zu den Premium-OEMs. Wir sind davon überzeugt, dass die hohe technische Kompetenz von Perfoam und seine qualifizierten und engagierten Mitarbeiter ein wertvolles Kapital für die Entwicklung der Gruppe sein werden. Die Entwicklung und Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte an unsere Kunden hat für Trèves Priorität, und diese Akquisition wird die Kapazitäten von Trèves sowohl kurz- als auch langfristig sicherlich erweitern. Mit der Übernahme von Perfoam baut Trèves seine weltweite Marktführerschaft bei nachhaltigen und leichtgewichtigen Akustikmanagementlösungen für Fahrzeuge weiter aus“, so Frédéric Chaussat, Präsident von Trèves.

***

Über NEVEON

NEVEON ist ein führendes, integriertes Schaumstoffunternehmen und bietet herausragende Polyurethan Weich- und Verbundschäume für vielfältigste Einsatzgebiete – vom Komfortbereich über den Mobilitätssektor bis hin zu unterschiedlichsten Spezialanwendungen. NEVEON ist Teil der Greiner Unternehmensgruppe und verfolgt das Ziel, mit seinen Produkten zur Steigerung der Lebensqualität global beizutragen. Mit 57 Standorten in 17 Ländern garantiert der Schaumstoffspezialist Kundennähe, kürzeste Lieferzeiten und beste Qualität. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete NEVEON einen Umsatz von 732 Mio. Euro und beschäftigte über 3.600 Mitarbeiter:innen.

www.neveon.com

Über Greiner

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, NEVEON und Greiner Bio-One ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. 1868 gegründet zählt die Unternehmensgruppe heute zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2,33 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.600 Mitarbeiter:innen an 120 Standorten in 34 Ländern. Der Vorstand besteht aus CEO Axel Kühner (Vorstandsvorsitzender), CFO Hannes Moser (Finanzvorstand) und COO Manfred Stanek (Vorstandsmitglied). www.greiner.com

Über die Trèves-Gruppe

Die Trèves-Gruppe mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von Schall- und Wärmedämmlösungen für die Automobilindustrie. Die Gruppe beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiter in 25 Werken in 15 Ländern. Die 1836 von der Familie Trèves gegründete und seit 2009 vom Fonds Avenir Automobile (einem Fonds von Bpifrance) unterstützte Trèves-Gruppe beliefert die wichtigsten Automobilhersteller, darunter Stellantis, Renault-Nissan-Dacia, BMW, Volkswagen Group, Ford, Jaguar Land Rover und Toyota.

www.treves-group.com

