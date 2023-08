Geldsorgen im Urlaub áde – jetzt sorgt die Aircash App für einen stressfreien Kroatienaufenthalt

Die Geldmanagement-App garantiert flexible Zahlungen und erleichtert Touristen das Urlauben in Kroatien.

Wien/Zagreb (OTS) - Eines der beliebtesten Reiseziele in Europa ist Kroatien. Die warmen Sommermonate verbringen vor allem die Österreicher gerne an der Adriaküste des Mittelmeers. Urlaub ist aber mit viel Stress verbunden, vor allem wenn es um das Bezahlen im Ausland geht. Kann man schon überall mit Euro bezahlen? Wo ist der nächste Bankomat? Kann man Fährtickets mit Karte erstehen? Für einen stressfreien Start in den Kroatienurlaub, lohnt es sich definitiv im Voraus zu planen ­– und die Aircash-App herunterzuladen. Die mobile Geldmanagement-App Aircash hat sich zu einem unbestreitbaren "Must-Have" für Touristen in Kroatien entwickelt. Ziel dabei ist es, Urlaubern ein entspanntes Reiseerlebnis zu ermöglichen.

Sicherheit in der Anwendung

Einer der Hauptvorteile für alle Aircash-Nutzer ist die Sicherheit der App. Die Hersteller gewährleisten den Schutz der hinterlegten Daten und der Finanzen durch die höchsten technischen Sicherheitsstandards. Über die Applikation kann das Geld außerdem einfach von den Benutzern verwaltet werden. Ein weiterer Pluspunkt für alle Anwender: Aircash erleichtert gebührenfreie Geldtransfers in Kroatien. Über versteckte Gebühren beim Bezahlen von Dienstleistungen oder dem Einkauf müssen sich Reisende somit keine Gedanken mehr machen.

Aircash macht Geldautomaten überflüssig

Mit der Aircash-App gehört die Suche nach einem Geldautomaten für die Urlauber an der Adriaküste der Vergangenheit an. Mit über 2.000 Aircash-Partnern im Land, können Reisende bequem jederzeit auf ihr Geld zugreifen. Problemlos bezahlt werden kann unter anderem an Standorten der INA-Tankstellen, Tiask-Kioske sowie iNovina-Filialen. Auch Familienurlaube oder Gruppenreisen sind durch die App künftig einfacher, denn bis zu fünf Aircash-Karten können verknüpft werden. Die Karten sind an allen kroatischen Kiosken und Tankstellen erhältlich. Das Aircash-Paket soll so dazu beitragen, allen Reisenden flexible und vor allem einfache Bezahlung zu ermöglichen – egal ob allein, mit der Familie oder mit der Freundesgruppe.

Den Überblick über das Reisebudget nicht verlieren

Im Urlaub sitzt die Geldtasche oft lockerer, denn man möchte die Auszeit am Meer maximal genießen. Wer den Überblick über die Ausgaben nicht verlieren will, kann das ganz leicht mit Aircash tun. Die App ermöglicht es den Nutzern, alle Transaktionen und Ausgaben gesammelt einzusehen. Das hilft Reisenden, ihre Finanzen einfach zu verwalten und ihr Budget für die verbleibenden Urlaubstage zu planen. Ausgabenlimits können täglich oder monatlich gesetzt werden. Zusätzlich können Benutzer im Fall von Diebstahl oder Verlust ihrer Karte diese mit einem einzigen Klick in der App sperren. Der Kroatienaufenthalt wird dadurch nicht von stressigen Anrufen bei der Bank unterbrochen.

Mit Aircash unterwegs

Für Personen, die entspannt Kroatien erkunden wollen, bietet die Aircash-App eine Reihe zusätzlicher Dienste. Reisende können die App beispielsweise nutzen, um Fährtickets der Jadrolinija zu kaufen oder für Parkplätze zu bezahlen. Auch Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, Eintrittskarten für Veranstaltungen sowie für die zahlreichen Attraktionen im Land können mit der Bezahlmethode der App erstanden werden. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich außerdem keine Sorgen um die Autobahn-Vignette machen. Mit Aircash kann die Vignette für insgesamt sieben Länder erworben werden. Diese praktische Funktion erleichtert das Reisen in der gesamten Region.

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Lechner

m.lechner @ factor-c.at

+43 (0)650 42 35 088