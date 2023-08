Aviso: Einladung zur SHIFT-Pressetour am 25. August 2023

Drei Etappen, drei künstlerische Interventionen zu Ökologie, Stadtgeschichte und performativer Raumaneignung

Wien (OTS) - Sehr herzlich laden wir Sie im Namen von SHIFT, dem Förderprogramm der Stadt Wien für alternative, künstlerische Praxen dezentraler Kulturarbeit, zu einer Pressetour in drei Etappen ein: Die Tour findet am Freitag, dem 25. August 2023 statt und verbindet geförderte Projekte zum Themenkreis Ökologie, Stadtgeschichte und performativer Aneignung des öffentlichen Raums. Treffpunkt ist um 16 Uhr beim »Luftsichtsturm« in der Seestadt Aspern (U2-Station Aspern Nord). Der Besuch des »Ersten Wiener Krandaubelmuseums« ist für 17.15 Uhr geplant, die Anreise erfolgt per U-Bahn (U1-Station Donauinsel) und kurzem Fußweg. Für den anschließenden Soundride von der Donauinsel über den Prater zur Radspirale Südbahnhofbrücke werden E-Bikes zur Verfügung gestellt (Fahrtzeit zirka 30 Minuten). Die abschließende Radperformance »SPIRAL BIKE« findet um 20 Uhr nahe der Arsenalstraße 6 statt.

Die Pressetour dauert viereinhalb Stunden. Alle Programmpunkte können auch einzeln besucht werden. Um Anmeldung unter office @ what1f.com wird gebeten. Bei Schlechtwetter wird die Pressetour auf Sonntag, den 27. August 2023 verschoben, der Ablauf wird beibehalten.

Näheres zu den Projekten finden Sie unter dem Programm. Weitere Informationen und Pressefotos können auf Anfrage bereitgestellt werden.





SHIFT-Pressetour am 25. August 2023

16 Uhr — Station #1

Treffpunkt und Vorabbesichtigung des »Luftsichtsturms« inklusive Verpflegung

(U2-Station Aspern Nord)

Koordinaten: 48°13'56.1"N 16°30'27.3"E

16.45 Uhr – Fahrt zur U1-Station Donauinsel und kurzer Fußweg

(U-Bahn-Tickets werden bereitgestellt)

17.15 Uhr – Station #2

Besichtigung des »Ersten Wiener Krandaubelmuseums«

(U1-Station Donauinsel)

Koordinaten: 48°13'54.0 N 16°24'13.9 E

18.30 Uhr – Gemeinsamer Soundride per Fahrrad von der Donauinsel via Prater zur Südbahnhofbrücke

(E-Bikes werden bereitgestellt)

20 Uhr – Station #3

Konzert »SPIRAL BIKE«

Adresse: Südbahnhofbrücke, Arsenalstraße 6, 1030 Wien

Koordinaten: 48°10'41.0"N 16°23'32.9"E



In die Luft schauen: »Luftsichtsturm«

Der »Luftsichtsturm« (»Airsight Deck«) ist eine Installation im öffentlichen Raum, die mittels farbiger Paneele zwölf Szenarien der Luftverschmutzung visualisiert. Das interaktive Projekt des Dusts Institute beruft sich auf die ökofeministischen Theorien von Donna Haraway und versteht sich als Weiterführung der von SHIFT unterstützten »Dusts-Free-Chambers«: Die begehbaren Pop-up-Installationen waren 2021 in Wien zu sehen und sollten als vollständig staub- und virenfreie Kammern für Themen der Luftverschmutzung sensibilisieren. Der »Luftsichtsturm« ist vom 25. August bis zum 10. September 2023 in der Seestadt Aspern zu sehen und wird von einem vielfältigen Musik- und Workshopprogramm mit Künstler:innen wie Dilâ (DJ), Mary Maggic (Biohacking) oder Johannes Wiener (Herbarium) gerahmt.



Wissensschätze heben: »Erstes Wiener Krandaubelmuseum«

Daubeln ist eine Fischereimethode, bei der ein rechteckiges Netz mittels Seilwinde ins Wasser gelassen und nach wenigen Minuten wieder hinaufgekurbelt wird. Typisch für den Donauraum sind die sogenannten Krandaubelboote. Allesamt befinden sich diese in Privatbesitz und waren bisher nicht öffentlich zugänglich. Mit dem »Ersten Wiener Krandaubelmuseum« lädt der Verein Transformer 3 rund um Natascha Muhic nun vom 6. bis zum 27. August 2023 dazu ein, mehr über die regionale Besonderheit und ihre Geschichte im Kontext der Wiener Arbeiter:innenbewegung zu erfahren. Besucher:innen werden dazu in kleinen Gruppen über ein Beiboot (Zille) ins Museum gebracht. Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr, aus Sicherheitsgründen sind keine Kinder und Hunde erlaubt. Informationstage, bei denen Daubler:innen ihre Beobachtung des Gewässers sowie ihre Expertise zur Pflege des Fischbestands vermitteln, sind genauso Teil des Rahmenprogramms wie ein Museumsshop mit künstlerischen Arbeiten und das Abschlusskonzert am 26. August 2023, bei dem Musiker:innen wie Katarina Maria Trenk, Ana Threat, SUNDL oder Lukas König den »Donauwalzer« neu interpretieren.





Musik erfahren: »SPIRAL BIKE«



Die Radperformance »SPIRAL BIKE« verbindet Sound Art mit einzigartigen Routen durch die Stadt. Durch spezielle, für Lastenräder angepasste Soundsysteme werden Brücken und Radspiralen in Wien zu dynamisch bespielten, temporären Konzertbühnen. Die Performance am 25. August 2023 gliedert sich in zwei Teile: den gemeinsamen Soundride mit dem eigenen Fahrrad ab Prater Hauptallee (18 Uhr) und die Konzerte rings um die Radspirale Südbahnhofbrücke (20 Uhr). Dort zu sehen sind Livekonzerte der Künstler:innen Brigitta Bödenauer, Gischt, Jerobeam Fenderson + hansi3d, Fabian Lanzmaier, outside eye und Jakob Schauer. »SPIRAL BIKE« ist Teil einer seit 2017 von der Medienkünstlerin Conny Zenk organisierten Eventreihe.





Förderprogramm SHIFT der Stadt Wien

SHIFT, das Förderprogramm der Stadt Wien für alternative, künstlerische Praxen dezentraler Kulturarbeit, besteht seit 2014. Insgesamt wurden in fünf Editionen rund 6,8 Millionen Euro für in Wien ansässige Künstler:innen aller Richtungen bereitgestellt. Die Auswahl der Projekte erfolgt durch eine unabhängige Expert:innenjury. Im Rahmen von SHIFT werden die Akteur:innen und ihre Ideen miteinander vernetzt und begleitet. Die Fördersummen bewegen sich zwischen 20.000 Euro und maximal 100.000 Euro pro Projekt. In der aktuellen Ausgabe werden Projekte gefördert, die 2023 und 2024 realisiert werden.

