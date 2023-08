Zusatzvorstellung: Donnerstag, 10. 08.2023, 20 Uhr "Jesus Christ Superstar" auf der Festung in Kufstein

"Jesus Christ Superstar" rockt die Festung in Kufstein

Kufstein (OTS) - Tosender Applaus, Standing Ovations, begeistertes Publikum und herausragende Kritiken beim ersten Vorstellungswochenende in Kufstein.

"Mein Publikum für einige Stunden in eine andere Welt entführen". Dies gelang Regisseur und Choreograf Enrique Gasa Valga mit seiner Inszenierung zweifellos. Tausende Besucherinnen und Besucher sprangen bereits von ihren Plätzen, als die Menge dem Stück und den DarstellerInnen tosenden Applaus schenkte. Die Nachfrage nach Karten ist so groß, dass von den ursprünglich angesetzten neun Vorstellungsterminen nur noch wenige Restkarten übrig blieben. Aus diesem Grund wird eine Zusatzveranstaltung für 10. August, Beginn 20 Uhr, geöffnet. Wer noch keine Karten hat und „Jesus Christ Superstar“ noch sehen möchte, hat nun eine weitere Chance, dabei zu sein. Lassen Sie sich mitreißen, tauchen Sie ein und genießen Sie einen unvergesslichen Musical Abend in Kufstein.

Tickets unter: www.musicalsommer.tirol

