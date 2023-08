ROSE Bikes launcht neues Race-Hardtail PDQ (FOTO)

Bocholt (ots) - Das Hardtail ist tot, lang lebe das PDQ!

Fun at its fastest - mit dem neuen ROSE PDQ (Pretty Damn Quick) erlebt das Race-Hardtail eine radikale Verjüngungskur.

Podium oder Endorphinrausch, Bestzeiten oder Freudenschreie auf dem Trail? Ab jetzt nur noch beides! ROSE Bikes hebt Hardtail-Racing auf ein neues Level und präsentiert mit dem PDQ ein Mountainbike, das den Sweetspot aus Effizienz und Fahrspaß markiert. Das progressive Geometriekonzeptsorgt dafür, dass das federleichte Rad effizient klettert und wie ein Trailbike bergab fährt. Das in drei Farben, vier Rahmengrößen und vier top aktuellen Ausstattungsvarianten erhältliche Bike bringt in der leichtesten Variante gerade mal 8,9kg auf die Waage schlägt mit 2.999 bis 6.999 Euro zu buche.

Ganz egal ob auf der Jagd nach Sekunden oder der besten Line in technischem Gelände - mit dem PDQ steht das Fahrerlebnis im Vordergrund.

"Wir glauben an die Einfachheit und pure Effizienz eines Hardtails und haben dem PDQ mit einer modernen Geometrie, die auf 120 mm Federweg basiert, Race-Gene eingehaucht, um im Anstieg an der Spitze zu liegen und im Trail die volle Kontrolle zu behalten. Egal ob Marathon, Cross Country, Training oder Tour, das PDQ ist das leichteste und spritzigste MTB in unserem Portfolio und steht dennoch oder gerade deswegen für Fahrspaß in jeder Situation." Anatol Sostmann, Director Product & Brand bei ROSE Bikes

Herzstück der Entwicklung war die Überarbeitung der Geometrie. Von Grund auf neu gedacht, liefert das PDQ mehr Kontrolle und Speed. Der 67,5 Grad flache Lenkwinkel, ein deutlich verlängerter Reach und eine geringe Überstandshöhe kombinieren das spielerische Handling eines Trailbikes mit der Effizienz eines Racebikes. Die Materialeigenschaften des High Modulus Carbon-Rahmenssowie 120 mm Federweg an der Front sind weitere Puzzleteile der perfekten Balance aus Kontrolle, Agilität und Spritzigkeit.

Abgerundet wird das Fahrerlebnis durch das patentierte HIP (hidden impact protection), das den edlen Carbon-Rahmen und die innenliegenden Züge vor Beschädigungen beim Einschlagen des Lenkers schützt sowie das von ROSE eigens entwickelte und vollintegrierte CarbonCockpit mit ROSE Top Cap Computer Mount. Formschlüssig zum Cockpit designt, bietet er RadComputern von Garmin oder Wahoo einen sicheren und gut sichtbaren Platz. Beide Systeme sind ebenfalls Eigenentwicklungen.

Das Einstiegsmodell PDQ 1 kommt mit der frisch gelaunchten Rock Shox SID Base Gabel, Shimano XT 1x12 Antrieb und ROSE ALR Stem (60 mm) sowie ROSE Carbon Lenker zum Preis von 2.999 Euro. Für 3.799 Euro erhalten Kunden das PDQ 2 mit Sram GX Eagle AXS 1x12 und gleichem Fahrwerk.

Eine Fox Float SC 34 arbeitet am PDQ 3, das samt Shimanos Top-MTB-Antrieb XTR 1x12 und dem hochwertigen ROSE One-Piece XC-Cockpit aus Carbon für 5.499 Euro erhältlich ist. Das Premiummodell PDQ 4 hat die neue Rock Shox SID Ultimate sowie die Sram XX SL Eagle AXS 1x12 und das ROSE One-Piece XC-Cockpit aus Carbon an Bord. Es liefert absolute Highend-Performance zum Preis von 6.999 Euro.

Alle Infos gibt's unter: https://www.rosebikes.de/fahrräder/mtb/cross-country/pdq

Über die ROSE Bikes GmbH

Rose Bikes ist eine kundenzentrierte Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die sich zur Aufgabe macht, Menschen einzigartige Bike-Abenteuer zu ermöglichen. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigenen, hochwertigen Mobilitäts- und Performance-Radprodukten, die am Firmensitz entwickelt, montiert und europaweit vertrieben werden. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist führend im Omnichannel-Handel und verbindet Online- und OfflineTouchpoints in Sachen Kuration, Beratung und Service. Das breite Produkt- und Serviceangebot ist online und stationär in den ROSE Stores in Deutschland von Bocholt über Köln und Berlin bis München sowie in der Schweiz am Zürichsee und in zahlreichen Kooperationsgeschäften erlebbar.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Weller

Brand Manager MTB

michael.weller @ rosebikes.com

+49(2871)27558500



Janka Bockholt

Content Creator MTB

janka.bockholt @ rosebikes.com