ORF-2-Doppel zum 40. Geburtstag von Thomas Stipsits: Neues „Orte der Kindheit“-Porträt und „Tatort – Grenzfall“ am 6. August

Mit Peter Schneeberger zu steirischen und burgenländischen Wurzeln des Stars – „Tatort“-Debüt als Assistent des Duos Krassnitzer/Neuhauser

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 6. August 2023, setzt der ORF seinen Programmschwerpunkt zum 40. Geburtstag von Thomas Stipsits (Details unter presse.orf.at) mit zwei weiteren Sendungen in ORF 2 fort:

Zunächst kehrt der in Leoben geborene Sohn einer steirischen Mutter und eines burgenlandkroatischen Vaters gemeinsam mit ORF-Kulturjournalist Peter Schneeberger in einer neuen Ausgabe der Künstlerporträtreihe „Orte der Kindheit“ (22.15 Uhr) zurück zu seinen Wurzeln in der Steiermark und im Burgenland. Darin erzählt der beliebte Kabarettist, Schauspieler und Bestseller-Autor u. a., wie er seine Fußball-Leidenschaft auslebt und wie es dazu kam, dass er nicht Religionslehrer geworden ist. Anschließend ist der Jubilar im Dacapo des 2014 produzierten „Tatort“-Krimis „Grenzfall“ (22.50 Uhr) zu sehen, mit dem er sein Rollendebüt als Kriminalassistent Manfred Schimpf an der Seite des Ermittlerduos Moritz Eisner und Bibi Fellner alias Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser gab. Der dramatische Kriminalfall im Grenzgebiet Tschechoslowakei – Österreich der 1960er Jahre beruht auf einer wahren Begebenheit.

„Orte der Kindheit – Thomas Stipsits“ (22.15 Uhr)

In diesem von Ute Gebhardt gestalteten Film begleitet Peter Schneeberger Publikumsliebling Thomas Stipsits zurück zu seinen Ursprüngen. Geboren in Leoben als ältester Sohn einer steirischen Mutter und eines burgenlandkroatischen Vaters, bezeichnet er sich selbst als eher „verhätscheltes“ Kind, das sich nach Harmonie sehnte. Seine Kindheit und Jugend waren geprägt von zwei Welten: Da war einerseits das urbane Umfeld seiner Heimatstadt Leoben, die sozialdemokratisch gesinnte Familie der Mutter, seine Fußball-Leidenschaft, die er als Tormann zunächst beim Nachwuchs des DSV Leoben und später beim U15-Nationalteam auslebte, und der Jugendclub, bei dem er erste Erfahrungen im Kleinkunst-Metier sammelte. Und dann gab es noch das Urlaubs- und Sommerdomizil bei den Großeltern väterlicherseits im südburgenländischen Stinatz, wo die burgenlandkroatischen Traditionen und Bräuche zu den Fest- und Feiertagen gepflegt und gelebt wurden und er in der Nachbarschaft zu Neujahr kroatische Gedichte rezitieren musste.

Gemeinsam mit Peter Schneeberger entdeckt Thomas Stipsits verschiedene Orte und Stationen seiner Jugend wieder: Vom Abenteuerland am Ufer der Mur, wo er am Lagerfeuer Gitarre spielte, dem Jugendclub Spektrum, wo er seine ersten Lieder und Sketche zum Besten gab, über den Wald bei Stinatz, wo er gemeinsam mit seinem Bruder seinem Vater und Onkel immer beim „Holz machen“ helfen durfte, bis hin zum Hof der Familie, wo er in der Werkstatt des Großvaters sein Refugium fand. Und er ergründet, welche Bedeutung Georg Danzer für seinen Lebensweg hatte, warum er seinen ursprünglichen Berufswunsch ad acta legte und schließlich doch nicht Religionslehrer wurde.

„Tatort – Grenzfall“ (22.50 Uhr)

Ebenfalls zwischen zwei verschiedenen Welten bewegt sich das „Tatort“-Debüt von Regisseur und Drehbuchautor Rupert Henning. „Grenzfall“ erzählt die Geschichte von Täter und Opfer diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs sowie von den fatalen Verstrickungen einer Familie in die gefährliche und unberechenbare Machtpolitik des Kalten Krieges. Als einst ein junger Mann beim Fischen an der Thaya im nördlichen Waldviertel verschwindet, gibt es keine Ermittlungen. Die Behörden versuchen zu verdecken, was erst Jahrzehnte später an die Oberfläche kommen wird. Die heutige Spurensuche des Ermittlerduos Moritz Eisner und Bibi Fellner alias Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser führt ins nördliche Waldviertel an die Grenze zu Tschechien und zurück in die 1960er Jahre. In weiteren Rollen standen u. a. Hubert Kramar und Thomas Stipsits (erstmals als Kriminalassistent) sowie Harald Windisch, Charly Rabanser, Karoline Zeisler, Lukas Resetarits, Isabel Karajan, Michael Fuith und Andrea Clausen vor der Kamera.

Auch flimmit (flimmit.at) gratuliert Thomas Stipsits mit einer großen Werkschau zum runden Geburtstag: Mit Kabaretts wie „Griechenland” und „Triest” (gemeinsam mit Manuel Rubey), Österreich-„Tatort“-Folgen sowie Kinohits wie „Love Machine” und „Baumschlager“.

